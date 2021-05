Kabel Eins

Atze Schröder, Tim Mälzer, DJ Bobo und weitere Promis feiern 20. Geburtstag des Miniatur Wunderlandes - am Sonntag, 30. Mai 2021, um 20:15 Uhr bei Kabel Eins

1.500 Quadratmeter Fläche, über 15.000 Meter Gleise und 130.000 Bäume. Das Miniatur Wunderland in Hamburg ist mit seinen heutigen Dimensionen tatsächlich ein Wunder. Aus dem Kindheitstraum der Zwillinge und Gründer Frederik und Gerrit Braun ist die beliebteste Touristenattraktion Deutschlands geworden, in der die größte Modelleisenbahn der Welt fährt. Kabel Eins begleitet das Miniatur Wunderland seit vielen Jahren und feiert jetzt seinen 20. Geburtstag - am Sonntag, 30. Mai 2021, um 20:15 Uhr. Die Gründer, Wegbegleiter und Promis wie Janine Kunze, Tim Mälzer, Atze Schröder und DJ Bobo erzählen von ihren persönlichen Miniatur-Highlights in der Hamburger Speicherstadt.

"Ich hätte damals nicht zu träumen gewagt, dass das Miniatur Wunderland die Ausmaße annimmt, die es heute hat", sagt Frederik Braun. Obwohl in den vergangenen Monaten keine Besucher erlaubt waren, stellte das Wunderland-Team einen weiteren Weltrekord auf: Eine speziell präparierte Modell-Lokomotive spielt auf ihrer Fahrt entlang von knapp 3.000 Wassergläsern 27 berühmte Melodien. Die Geburtstagsreportage zeigt auch diesen faszinierenden Rekord - von der ersten Schiene bis zur perfekten Fahrt der "Melodie-Lok".

"20 Jahre Miniatur Wunderland" am Sonntag, 30. Mai 2021, um 20:15 Uhr bei Kabel Eins.

