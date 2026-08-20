ZDF-Programmhinweis
Sonntag, 23. August 2026, 12.00 Uhr
ZDF-Fernsehgarten
Mainz (ots)
Bitte beachten Sie den aktualisierten Programmtext: Sonntag, 23. August 2026, 12.00 Uhr ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste live aus dem Sendezentrum Mainz Weihnachtszauber im Sommer! Der "ZDF-Fernsehgarten" feiert eine Weihnachts-Party mit Christmas-Hits, Rentieren, Plätzchen, Weihnachtsbaumwerfen und vielen festlichen Überraschungen. Gäste: Ross Antony & Paul Reeves, Nik P., Lucy Diakovska, Tom Gaebel, Yannick Bovy, Annemarie Eilfeld, Linus Bruhn, The Bad Falling Bostels, Souhaila, DJ Florian Weiss und Marijke Amado.
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