PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe

Licht am Bauhorizont: Auftragseingänge plus 26 Prozent

Berlin (ots)

Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer Zentralverband Deutsches Baugewerbe, zu den heute vom Statistischen Bundesamt gemeldeten Konjunkturdaten zum Bauhauptgewerbe für Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten:

  • Auftragseingänge September: +26 Prozent gegenüber Vorjahresmonat
  • Wohnungsbau +18 Prozent, Wirtschaftsbau +27 Prozent, öffentlicher Bau +28 Prozent,
  • Auftragseingänge Januar bis September: +10 Prozent gegenüber Vorjahr
  • Wohnungsbau +10 Prozent, Wirtschaftsbau 15 Prozent, öffentlicher Bau +4 Prozent,- dabei bremst der Straßenbau mit -4 Prozent,
  • Umsatz Januar-September: 82,7 Mrd. Euro (+4 Prozent)

"Im September legten die Bauaufträge im Bauhauptgewerbe um 26 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat zu. Das Plus ist zum einen die Folge eines schwachen Vorjahreswertes. Zum anderen scheint die Nachfrage endlich wieder etwas Tritt zu fassen, Bauinvestitionen werden insgesamt mehr angeschoben. Im Wohnungsbau und Gewerbehochbau gab es bereits in den vergangenen Monaten mehr Bewegung. Insgesamt bleibt die Orderentwicklung im Wirtschafts- und öffentlichen Bau volatil, von Großprojekten geprägt."

Großprojekte treiben Tiefbau voran

"Im Wirtschafts-Tiefbau kamen viele Großprojekte für Schienennetze, ÖPNV, Stromleitungen, und Fernwärme auf den Markt. Entscheidend ist jetzt, dass Bund, Länder und Kommunen verlässlich und langfristig investieren. Diese Planungssicherheit ermutigt Unternehmen, Personal einzustellen und Maschinen anzuschaffen."

Umsatz wächst trotz Wohnungsbau-Minus: Gebäudetyp E muss schneller kommen

"Nach neun Monaten in diesem Jahr erreichen wir einen Umsatz von knapp 83 Milliarden Euro - ein Plus von 4 Prozent. Der Wohnungsbau bremst mit minus 2 Prozent die Gesamtbilanz. Mit dem Bau-Turbo und der EH 55-Förderung haben wir gute Werkzeuge, um wieder Tempo in den Wohnungsbau zu bringen.

Die Beschlüsse der Bauministerkonferenz zum Gebäudetyp E tragen wir mit. Wir brauchen aber schneller einen Gesetzentwurf als erst im Dezember 2026. Unternehmen müssen früher rechtssicher auf bestimmte Komfort- und Ausstattungsstandards verzichten können", fordert Pakleppa abschließend.

Pressekontakt:

Iris Rabe
Leiterin Abteilung Kommunikation und Presse
Zentralverband Deutsches Baugewerbe
Kronenstr. 55-58
10117 Berlin
Telefon 030-20314-409, Fax 030-20314-420
eMail rabe@zdb.de

Original-Content von: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe
Weitere Storys: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe
Alle Storys Alle
  • 20.11.2025 – 12:42

    Gebäudetyp E: Baurechtlicher Meilenstein

    Berlin (ots) - Das Baugewerbe begrüßt die heute vorgestellten Eckpunkte zum Gebäudetyp E als wichtigen Schritt zu mehr Kosteneffizienz beim Wohnungsbau. Die geplante zivilrechtliche Verankerung schafft die dringend benötigte Rechtssicherheit für Bauherren und Unternehmen, so Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer Zentralverband Deutsches Baugewerbe: "Der Gebäudetyp E kann ein wirksames Instrument werden, um Bauen ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 17:32

    Baugewerbe begrüßt Verschiebung der EU-Entwaldungsverordnung

    Berlin (ots) - Heute am 19. November haben die EU-Botschafter ihren Standpunkt zur Verordnung über entwaldungsfreie Lieferketten (EUDR) festgelegt. Hierzu Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer Zentralverband Deutsches Baugewerbe: "Die EU-Mitgliedstaaten haben heute in Brüssel eine wichtige Entscheidung für das Handwerk und die Baubranche getroffen. Der Kompromiss folgt dem deutschen Vorschlag - und das ist gut so. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren