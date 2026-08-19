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ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 34/26

Mainz (ots)

Woche 34/26

Fr., 21.8.

15.35     ZDFsportstudio live 
          Radsport: Deutschland Tour 
          2. Etappe, Schwäbisch Hall - Offenbach/Queich
          Bitte Ergänzung beachten:
          Experte: Simon Geschke



Woche 35/26

So., 23.8.

14.00     ZDFsportstudio live
          . . .

          ca. 15.35 Uhr
          Radsport: Deutschland Tour
          4. Etappe, Heilbronn - Heilbronn
          Bitte Ergänzung beachten:
          Experte: Simon Geschke



Woche 36/26

Sa., 29.8.

12.00     einfach Mensch
          Bitte Korrektur beachten:
          Film von Charlotte Reinhold

          Bitte streichen: Heike Ebling

(Bitte auch für die Wiederholung am Mo., 31.8., um 4.35 Uhr beachten.)

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

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