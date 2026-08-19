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ZDF-Programmänderung ab Woche 34/26

Mainz (ots)

Woche 34/26 Fr., 21.8. 15.35 ZDFsportstudio live Radsport: Deutschland Tour 2. Etappe, Schwäbisch Hall - Offenbach/Queich Bitte Ergänzung beachten: Experte: Simon Geschke Woche 35/26 So., 23.8. 14.00 ZDFsportstudio live . . . ca. 15.35 Uhr Radsport: Deutschland Tour 4. Etappe, Heilbronn - Heilbronn Bitte Ergänzung beachten: Experte: Simon Geschke Woche 36/26 Sa., 29.8. 12.00 einfach Mensch Bitte Korrektur beachten: Film von Charlotte Reinhold Bitte streichen: Heike Ebling (Bitte auch für die Wiederholung am Mo., 31.8., um 4.35 Uhr beachten.)

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