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ZDF-Programmänderung ab Woche 30/26

Mainz (ots)

Woche 30/26 Fr., 24.7. Bitte geänderten Programmablauf ab 2.45 Uhr beachten: 2.45 Signora Volpe (VPS 3.30) 4.15 Notruf Hafenkante (VPS 10.30) Endlich schlank (Text und weitere Angaben s. Fr., 24.7.2026, 10.30 Uhr) 5.00- hallo deutschland 5.30 (Die Wiederholung "Terra X: Giganten der Kunst – Michelangelo" entfällt.) Woche 32/26 Mi., 5.8. Bitte neuen Ausdruck beachten: 23.30 Die Spur (HD/UT) Aufrüstung im All: Droht ein Weltraum-Krieg? Film von Andreas Orth Kamera: Jürgen Heck Deutschland/Türkei 2026 Im Streaming: 5. August 2026, 10.00 Uhr bis 19. August 2026 (Bitte auch für die Wiederholung um 2.55 Uhr beachten.)

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