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ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 30/26

Mainz (ots)

Woche 30/26

Fr., 24.7.

Bitte geänderten Programmablauf ab 2.45 Uhr beachten:

 2.45     Signora Volpe   (VPS 3.30)

 4.15     Notruf Hafenkante   (VPS 10.30)
          Endlich schlank
          (Text und weitere Angaben s. Fr., 24.7.2026, 10.30 Uhr)

 5.00-    hallo deutschland
 5.30


(Die Wiederholung "Terra X: Giganten der Kunst – Michelangelo" entfällt.)



Woche 32/26

Mi., 5.8.

Bitte neuen Ausdruck beachten:

23.30     Die Spur   (HD/UT)
          Aufrüstung im All: Droht ein Weltraum-Krieg? 
          Film von Andreas Orth 
          Kamera: Jürgen Heck
          Deutschland/Türkei 2026
          Im Streaming: 5. August 2026, 10.00 Uhr bis 19. August 2026


(Bitte auch für die Wiederholung um 2.55 Uhr beachten.)

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

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