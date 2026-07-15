Statistisches Bundesamt

Studierendenhaushalte geben im Schnitt 54 % des Einkommens für Wohnkosten aus

WIESBADEN (ots)

Knapp zwei Drittel der Studierendenhaushalte durch Wohnkosten überbelastet

Die Hälfte der Studierenden mit eigener Haushaltsführung verfügt über weniger als 963 Euro im Monat

Studierende mit eigener Haushaltsführung beziehen im Schnitt 45 % ihrer Einkünfte aus Erwerbstätigkeit, 29 % aus Unterhalt

Hohe Wohnkosten stellen viele Studierende vor finanzielle Herausforderungen. Das gilt insbesondere für diejenigen, die nicht mehr im Elternhaus leben. In Deutschland geben Studierende mit eigener Haushaltsführung im Durchschnitt 54 % des verfügbaren Haushaltseinkommens für Wohnkosten aus, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach Ergebnissen der Erhebung zu Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC) 2025 mitteilt. Damit ist der Anteil der Wohnkosten am verfügbaren Haushaltseinkommen für Studierende mit eigener Haushaltsführung mehr als doppelt so hoch wie für die Gesamtbevölkerung (24 %).

Alleinlebende Studierende geben mit 56 % einen noch größeren Teil des verfügbaren Haushaltseinkommens für Wohnkosten aus als diejenigen, die ausschließlich mit anderen Studierenden oder Auszubildenden zusammenleben (49 %). Für Studierende insgesamt - also unabhängig davon, mit wem sie zusammenleben - ist der Anteil der Wohnkosten am verfügbaren Haushaltseinkommen mit 32 % zwar niedriger, liegt aber über dem Durchschnitt der Gesamtbevölkerung.

Zwei von drei Studierendenhaushalten gelten als überbelastet durch Wohnkosten

Haushalte gelten per Definition der europäischen Statistikbehörde Eurostat als durch Wohnkosten überbelastet, wenn ihre Wohnkostenbelastung auch nach Abzug von erhaltenen wohnungsbezogenen Transferleistungen noch bei mehr als 40 % des verfügbaren Haushaltseinkommens liegt. Im vergangenen Jahr traf das hierzulande auf 65 % der Studierenden mit eigener Haushaltsführung zu, darunter galten alleinlebende Studierende (66 %) ähnlich häufig als überbelastet durch Wohnkosten. Betrachtet man alle Studierenden unabhängig davon, mit wem sie zusammenleben, galten 28 % der Studierenden insgesamt als überbelastet. In der Gesamtbevölkerung lag der Anteil der durch Wohnkosten überbelasteten Haushalte bei 11 %.

Studierende beziehen fast die Hälfte ihrer Einkünfte aus Erwerbstätigkeit

Viele Studierende verfügen über ein insgesamt geringes Einkommen. Das liegt auch daran, dass sie sich in einer Lebensphase befinden, in der sie in ihre Ausbildung und somit in ihr späteres Berufsleben investieren. Die Hälfte der Studierenden mit eigener Haushaltsführung verfügte zuletzt über ein Nettoäquivalenzeinkommen von weniger als 963 Euro pro Monat (Median).

Große Teile ihrer Einkünfte beziehen Studierende aus eigener Erwerbstätigkeit. Studierende mit eigener Haushaltsführung bezogen im Schnitt 45 % ihrer Einkünfte aus Erwerbseinkommen. 29 % machte private Unterstützung wie Unterhaltszahlungen von Angehörigen aus, 14 % BAföG-Leistungen oder Stipendien und 12 % sonstige Einkünfte wie etwa Kindergeld oder Hinterbliebenenrente.

Studierende insgesamt bezogen im Schnitt 43 % ihrer Einkünfte aus Erwerbseinkommen. 15 % des Einkommens kam aus privater Unterstützung von Eltern oder Angehörigen, 12 % waren BAföG-Leistungen und andere Beihilfen. Sonstige Einkünfte wie Kindergeld oder Hinterbliebenenrente machten 29 % der Einkommen von Studierenden insgesamt aus.

Methodische Hinweise:

Die Ergebnisse entstammen der seit 2020 in Deutschland als Unterstichprobe in den Mikrozensus integrierten europäischen Gemeinschaftsstatistik über Einkommen und Lebensbedingungen (European Union Statistics on Income and Living Conditions, EU-SILC). Bei den hier angegebenen Ergebnissen für 2025 handelt es sich um Endergebnisse, EU-SILC ist die amtliche Hauptdatenquelle für die Messung von Einkommen und Lebensbedingungen in Deutschland sowie in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union.

Als Studierende mit eigener Haushaltsführung werden alleinlebende oder ausschließlich mit anderen Studierenden und/oder Auszubildenden zusammenlebende volljährige Studierende betrachtet. Auszubildende ohne Vergütung sowie volljährige Schülerinnen und Schüler werden den Studierenden zugeordnet.

Bei den Angaben zur Wohnkostenbelastung werden sowohl zur Miete als auch im Eigentum wohnende Haushalte berücksichtigt. Der Begriff Wohnkosten bezeichnet die monatlichen Kosten, die mit dem Recht des Haushalts auf Wohnen in der Wohnung verbunden sind (bei Eigentümer/-innen: Grundsteuer; bei Mieter/-innen: Mietzahlungen). Die Nebenkosten (Wasser, Elektrizität, Gas und Heizung), die sich aus der tatsächlichen Nutzung der Wohnung ergeben, zählen ebenfalls zu den Wohnkosten. Außerdem sind enthalten: Ausgaben für die Instandhaltung der Wohnung beziehungsweise des Hauses, Hypothekenzinsen (bei Eigentümer/-innen), Versicherungsbeiträge (bei Eigentümer/-innen; bei Mieter/-innen, falls diese die Kosten tragen) und weitere Kosten wie zum Beispiel für Müllabfuhr und Straßenreinigung.

Bei den ausgewiesenen durchschnittlichen Anteilen der Wohnkosten werden möglicherweise vom Haushalt erhaltene wohnungsbezogene Transferleistungen noch nicht abgezogen. Als überbelastet wird ein Haushalt hingegen nur dann kategorisiert, wenn auch nach Abzug erhaltener Zuschüsse, wie z. B. des Wohngeldes, noch mehr als 40 % des verfügbaren Haushaltseinkommens für die Wohnkosten aufgewendet werden müssen.

Beim Mittelwert der Einkommen pro Monat handelt es sich um den Medianwert des Nettoäquivalenzeinkommens. Der Median halbiert die Verteilung der Einkommen ihrer Höhe nach, entsprechend verfügen 50 % über ein geringeres und 50 % über ein höheres Einkommen als der genannte Median. Bei den genannten Anteilen der Einkommensquellen am Gesamteinkommen sind rundungsbedingte Abweichungen möglich.

In der Erhebung EU-SILC ist die Grundlage für die Einkommensmessung in einem Erhebungsjahr das verfügbare Haushaltsnettoeinkommen des Vorjahres. Es besteht aus der Summe der Bruttoeinkommenskomponenten aller Haushaltsmitglieder zuzüglich der Bruttoeinkommenskomponenten auf Haushaltsebene sowie abzüglich der Steuern, Sozialabgaben sowie der geleisteten (Unterhalts-)Zahlungen zwischen privaten Haushalten.

Weitere Informationen:

Weitere Ergebnisse der Erhebung EU-SILC 2025 sind auf den Themenseiten Einkommen und Lebensbedingungen, Armutsgefährdung sowie Wohnen und im Statistischen Bericht sowie der Datenbank GENESIS-Online (Tabellen 12241) veröffentlicht.

Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.

Weitere Auskünfte: Haushaltserhebungen Telefon: +49 611 75 8880 www.destatis.de/kontakt

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