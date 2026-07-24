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ZDF und SRF starten die Streamium Days 2026

Das neue internationale Leadership-Forum für die Medienbranche

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Mainz (ots)

Wie erreichen Medien ihre Nutzerinnen und Nutzer in einer Welt, die von Streaming, AI und digitalen Plattformen geprägt ist? Mit den Streamium Days 2026 schaffen ZDF und SRF ein neues internationales Leadership-Forum, das (internationale) Führungskräfte aus öffentlich-rechtlichen und privaten Medienunternehmen zusammenbringt, um Antworten auf die drängendsten Fragen der Branche zu entwickeln.

Die Streamium Days finden am ZDF-Standort in Mainz statt und richten sich an Entscheiderinnen und Entscheider, die den Wandel der Medien aktiv gestalten. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Qualitätsjournalismus und relevante Inhalte auch künftig möglichst viele Menschen erreichen – und explizit welche Rolle Technologie, Daten und neue Distributionswege dabei spielen.

"Die Zukunft der Medien entsteht nicht im Alleingang. Die Streamium Days bringen Entscheiderinnen und Entscheider zusammen, um voneinander zu lernen, Erfahrungen zu teilen und gemeinsam neue Perspektiven für die Medienwelt von morgen zu entwickeln." Dr. Florian Kumb, Direktor Audience, ZDF

"Diese einzigartige internationale Konferenz bietet die einmalige Gelegenheit für Führungskräfte, sich zu Themen wie Technologie, Forschung, Inhalte, Programmgestaltung, Partnerschaften und Distribution inspirieren zu lassen." David Angehrn, Leiter Video, App & Web (Distribution)

Streamium Days: internationale Impulse und konkrete Praxiserfahrungen

Das Programm verbindet internationale Impulse mit konkreten Praxiserfahrungen: Keynotes, Best Cases, interaktive Masterclasses und moderierte Diskussionen bieten Raum für offenen Austausch auf Augenhöhe. Im Fokus stehen Lösungen, die Medienorganisationen helfen, ihre Angebote erfolgreich weiterzuentwickeln – und ihrem Publikum auch künftig verlässliche Informationen, Orientierung und relevante Inhalte zugänglich zu machen.

Die Teilnahme erfolgt ausschließlich auf Einladung, um den persönlichen Charakter und den intensiven Austausch zu gewährleisten. Zahlreiche Führungskräfte führender Medienunternehmen aus Europa und darüber hinaus haben ihre Teilnahme bereits zugesagt. Eine begrenzte Zahl weiterer Plätze ist noch verfügbar. Interessierte Führungskräfte können sich bei Audience-leitung@zdf.de über Teilnahmemöglichkeiten informieren.

Über die Streamium Days

Die Streamium Days sind eine gemeinsame Initiative von ZDF und SRF. Am 7. und 8. September 2026 kommen in Mainz internationale Führungskräfte der Medienbranche zusammen, um die Zukunft von Streaming, Distribution, Audience Engagement und digitaler Transformation zu diskutieren. Die Veranstaltung findet in englischer Sprache statt.

Das ZDF zählt zu den führenden öffentlich-rechtlichen Medienhäusern Europas und treibt den Wandel hin zu einer digitalen, streamingorientierten Medienwelt aktiv voran. SRF, das Schweizer Radio und Fernsehen, ist Teil der SRG SSR und entwickelt sein Angebot kontinuierlich weiter, um Menschen über Fernsehen, Audio und digitale Plattformen mit hochwertigen Inhalten zu erreichen.

Kontakt Bei Fragen zum den Streamium Days erreichen Sie die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de.

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