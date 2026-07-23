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ZDF-Programmänderung Woche 30/26

Mainz (ots)

Woche 30/26 Fr., 24.7. Bitte geänderten Programmablauf ab 9.05 Uhr beachten: 9.05 Volle Kanne - Service täglich 10.40 ZDFheute live (HD/UT) Klopp soll neuer Bundestrainer werden Moderation: Christian Hoch Im Streaming: 24. Juli 2026, 10.40 Uhr bis 26. Oktober 2026 (Weiterer Ablauf ab 12.00 Uhr wie vorgesehen. "SOKO Stuttgart: Geisterjagd" verschiebt sich auf 2.00 Uhr. "Notruf Hafenkante: Endlich schlank" entfällt. ) ______________________ Bitte Änderung beachten: 2.00 SOKO Stuttgart (VPS 11.15) Geisterjagd (Weiterer Ablauf ab 2.45 Uhr wie vorgesehen. Die Wiederholung "Terra X: Asien" entfällt.)

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