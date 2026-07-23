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ZDF

ZDF-Programmänderung Woche 30/26

Mainz (ots)

Woche 30/26

Fr., 24.7.

Bitte geänderten Programmablauf ab 9.05 Uhr beachten:

 9.05     Volle Kanne - Service täglich

10.40     ZDFheute live   (HD/UT)
          Klopp soll neuer Bundestrainer werden 
          Moderation: Christian Hoch
          Im Streaming: 24. Juli 2026, 10.40 Uhr bis 26. Oktober 2026


(Weiterer Ablauf ab 12.00 Uhr wie vorgesehen.
"SOKO Stuttgart: Geisterjagd" verschiebt sich auf 2.00 Uhr.
"Notruf Hafenkante: Endlich schlank" entfällt. )

______________________

Bitte Änderung beachten:

 2.00     SOKO Stuttgart   (VPS 11.15)
          Geisterjagd

(Weiterer Ablauf ab 2.45 Uhr wie vorgesehen.
Die Wiederholung "Terra X: Asien" entfällt.)

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

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