ZDF

3sat zeigt True-Crime-Serie über Kunstfälscher-Skandale Europas

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Gefälschte Giacometti-Skulpturen, Millionenbeträge und ein Bildhauer auf der Flucht: Die dreiteilige True-Crime-Serie "Millionen Fake – Jagd auf die Kunstfälscher" von Stefano Strocchi erzählt einen der spektakulärsten Kunstfälscher-Skandale der europäischen Nachkriegsgeschichte. Im Mittelpunkt steht Robert Driessen. Der niederländische Bildhauer täuschte mit seinen Fälschungen den internationalen Kunstmarkt. 3sat zeigt die Serie von Dienstag, 28. Juli, bis Donnerstag, 30. Juli 2026, jeweils um 19.20 Uhr in Erstausstrahlung. Die Folgen sind am jeweiligen Sendetag ab 10.00 Uhr in der 3satMediathek verfügbar.

Driessen, seine Komplizen und die Ermittler schildern, wie ein weltweites Netz aus Täuschung, Gier und Kunstverstand zusammenbrach. Zwischen Undercover-Ermittlungen, falschen Adligen und Millionenbeträgen entfaltet sich eine Geschichte, die kaum zu glauben ‒ und dennoch wahr ist.

Folgenübersicht:

Dienstag, 28. Juli 2026, 19.20 Uhr: Die Spur der Fälschungen

2008 übernimmt die junge Stuttgarter Staatsanwältin Mirja Feldmann ihren ersten großen Fall: Das LKA hat 13 angebliche Giacometti-Skulpturen sichergestellt. Sie sind gefälscht. Drei Kunsthändler sitzen auf der Anklagebank. Doch bald zeigt sich: Sie gehören zu einem viel größeren Netzwerk.

Mittwoch, 29. Juli 2026, 19.20 Uhr: Der Graf und der Fälscher

Die Spur führt zu einem exzentrischen Mittelsmann: dem selbst ernannten "Reichsgraf von Waldstein". Er verkauft Skulpturen aus dem Kofferraum. Robert Driessen erinnert sich in Thailand an seine "goldene Ära" – und daran, wie er mit Giacometti-Kopien den Kunstmarkt eroberte. Als ein Deal über 50 Millionen Dollar bekannt wird, stellt Mirja Feldmann den Betrügern eine Falle.

Donnerstag, 30. Juli 2026, 19.20 Uhr: Der Showdown

Ein Undercover-Ermittler verabredet sich mit dem "Grafen" in einem Hotel nahe Frankfurt. Die Bande wartet auf ihre Beute. Feldmann und das LKA-Team bereiten den Zugriff vor. Die Festnahme gelingt – doch Robert Driessen entkommt nach Thailand. Jahre später kehrt er nach Europa zurück. Dann holt ihn die Vergangenheit endgültig ein.

Kontakt

Bei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Annette Reichert, ZDF-Kommunikation, per E-Mail unter reichert.a@zdf.de.

Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108.

Pressefotos

Pressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100.

Weitere Informationen

Im 3sat-Pressetreff steht für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten die Serie zur Preview bereit (nach Log-in).

3sat – Das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell