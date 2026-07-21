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ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 30/26

Mainz (ots)

Woche 30/26

Do., 23.7.

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13.00     ZDFsportstudio live   (HD/AD/UT)
          Die Finals 2026
          Live aus Hannover
          Moderation: Lena Kesting

          Turnen
          Mehrkampf Männer
          Kommentator: Alexander Ruda, Co-Kommentator: Ronny Ziesmer

          ca. 13.35 Uhr
          Windsurfen
          Raceboard Teamsprint Frauen
          Kommentator: Constantin Eckner

          ca. 13.55 Uhr
          Kanu
          Halbfinals C1 Frauen und Männer
          Kommentator: Heiko Klasen
          Moderation: Amelie Stiefvatter
          Experte: Ronald Rauhe

          ca. 14.15 Uhr
          Karate
          Finale Frauen
          Kommentator: Stefan Fuckert

          ca. 14.40 Uhr
          Kanu
          C1 Finals Frauen und Männer
          Kommentator: Heiko Klasen
          Moderation: Amelie Stiefvatter
          Experte: Ronald Rauhe

          ca. 15.10 Uhr
          Turnen
          Mehrkampf Männer
          Kommentator: Alexander Ruda, Co-Kommentator: Ronny Ziesmer

          ca. 15.35 Uhr
          Karate
          Finale Männer
          Kommentator: Stefan Fuckert

          ca. 15.50 Uhr
          Windsurfen
          Raceboard Teamslalom Männer
          Kommentator: Constantin Eckner

          ca. 16.05 Uhr
          heute Xpress (HD/UT)

          ca. 16.10 Uhr
          Leichtathletik
          Stabhochsprung Männer
          Kommentator: Marc Windgassen
_________________________



zu Do., 23.7.


          ca. 16.20 Uhr
          Schwimmen
          Frauen und Männer
          Kommentator: Volker Grube

          ca. 16.40 Uhr
          7er-Rugby
          Finale Frauen
          Kommentator: Sebastian Ungermanns, Co-Kommentator: Carlos Soteras Merz

          ca. 17.00 Uhr
          Schwimmen
          Frauen und Männer
          Kommentator: Volker Grube

          ca. 17.15 Uhr
          Triathlon
          Mixed Staffel
          Kommentator: Martin Schneider, Co-Kommentatorin: Anne Haug
          Moderation: Florian Zschiedrich

          ca. 18.35 Uhr
          7er-Rugby
          Finale Männer
          Kommentator: Sebastian Ungermanns, Co-Kommentator: Carlos Soteras Merz

          ca. 18.45 Uhr
          Leichtathletik
          Stabhochsprung Männer
          Kommentator: Marc Windgassen


          Die Finals 2026 bei ZDFsportstudio.de: diverse Wettbewerbe 
          aus Hannover ab 11.00 Uhr im Livestream



Woche 31/26

Sa., 25.7.

Bitte neuen Ausdruck beachten:

10.15     ZDFsportstudio live   (HD/AD/UT)
          Die Finals 2026
          Live aus Hannover
          Moderation: Lena Kesting

          Triathlon
          Frauen
          Kommentator: Martin Schneider, Co-Kommentatorin: Anne Haug
          Moderation Florian Zschiedrich

          ca. 11.25 Uhr
          BMX
          Flat Männer
          Kommentator: Andreas Kürten, Co-Kommentator: Alex Reinke

          ca. 11.35 Uhr
          Turnen
          Gerätefinals Frauen und Männer
          Kommentator: Alexander Ruda, Co-Kommentator: Ronny Ziesmer
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zu Sa., 25.7.

          ca. 12.00 Uhr
          heute Xpress (HD/UT)

          ca. 12.05 Uhr
          Bogenschießen
          Recurve Männer
          Kommentator: Florian Obst

          ca. 12.25 Uhr
          BMX
          Flat Männer
          Kommentator: Andreas Kürten, Co-Kommentator Alex Reinke

          ca. 12.40 Uhr
          Segeln
          Flying Dutchman
          Kommentator: Constantin Eckner

          ca. 12.55 Uhr
          Turnen
          Gerätefinals Frauen und Männer
          Kommentator: Alexander Ruda, Co-Kommentator: Ronny Ziesmer

          ca. 13.15 Uhr
          Rudern
          Halbfinale Achter Frauen und Männer
          Kommentator: Arne Simann

          ca. 13.30 Uhr
          Leichtathletik
          Kommentatorin: Alexandra Dersch, Kommentator: Marc Windgassen
          Moderation: Maral Bazargani
          Expertin: Lisa Mayer

          ca. 13.50 Uhr
          Bogenschießen
          Recurve Frauen
          Kommentator: Florian Obst

          ca. 14.00 Uhr
          Rudern
          Finals Achter Frauen und Männer
          Kommentator: Arne Simann

          ca. 14.15 Uhr
          Turnen
          Gerätefinals Frauen und Männer
          Kommentator: Alexander Ruda, Co-Kommentator: Ronny Ziesmer

          ca. 14.35 Uhr
          Segeln
          Flying Dutchman
          Kommentator: Constantin Eckner

          ca. 14.45 Uhr
          Breaking
          Finals B-Girls
          Kommentatorin: Petra Bindl, Co-Kommentator: Chau Lin

          ca. 15.05 Uhr
          heute Xpress (HD/UT)






zu Sa., 25.7.


          ca. 15.10 Uhr
          Kanu und Para Kanu
          Finals Para-K1 Männer und Frauen und Para-K2 Mixed
          Kommentator: Heiko Klasen
          Moderation: Amelie Stiefvatter
          Experte: Ronald Rauhe

          ca. 15.30 Uhr
          Rapid Surfen
          Männer
          Kommentator: Florian Eib

          ca. 15.50 Uhr
          Bogenschießen
          Compound Frauen und Männer
          Kommentator: Florian Obst

          ca. 16.00 Uhr
          Beachvolleyball
          Finale Frauen 1. Spiel
          Kommentator: Hermann Valkyser, Co-Kommentator: Jonas Reckermann

          ca. 16.25 Uhr
          Schwimmen
          Frauen und Männer
          Kommentator: Volker Grube

          ca. 17.00 Uhr
          heute Xpress (HD/UT)

          ca. 17.05 Uhr
          Beachvolleyball
          Finale Frauen 2. Spiel
          Kommentator: Hermann Valkyser, Co-Kommentator: Jonas Reckermann

          ca. 17.20 Uhr
          Judo
          Finale Mixed Team
          Kommentator: Cedric Pick

          ca. 17.35 Uhr
          Rhythmische Sportgymnastik
          Einzel Gerätefinals
          Kommentatorin: Sylvia Warnke

          ca. 17.45 Uhr
          Leichtathletik
          Kommentatorin: Alexandra Dersch, Kommentator: Marc Windgassen
          Moderation: Maral Bazargani
          Expertin: Lisa Mayer

          ca. 18.00 Uhr
          3x3 Basketball
          Finale Männer
          Kommentator: Benni Zander

__________________________










zu Sa., 25.7.

          ca. 18.25 Uhr
          Speed-Klettern
          Männer
          Kommentator: Julius Hilfenhaus


          Livestreams bei ZDFsportstudio.de
          ab 10.00 Uhr Die Finals 2026 aus Hannover
          ab 17.30 Uhr SailGP aus Portsmouth mit Kommentator Nils Kaben

_______________________

19.15     ZDFsportstudio live
          Die Finals 2026
          . . .

          Leichtathletik
          Bitte Ergänzung beachten:
          Expertin: Lisa Mayer



Woche 34/26

Mi., 19.8.

Bitte geänderten Programmablauf ab 1.15 Uhr beachten:

 1.15     Rio Reiser – König ohne Krone   (VPS 1.14/HD/UT)
          Film von Simon Rube, Simon Bönisch und Madeleine Berg
          Deutschland 2026

 1.45     ZDFroyal: Kommt Prinz Harry zurück?   (VPS 1.15)

 2.30     auslandsjournal   (VPS 2.00)

 3.00     Die Spur   (VPS 2.30)

 3.30     frontal   (VPS 3.00)

 4.15     plan b: Clever reisen   (VPS 3.45)

 5.00-    hallo deutschland
 5.30


(Die Wiederholung "plan b: Bewusst unterwegs" entfällt.)

 

Woche 36/26

So., 30.8.

19.30     Terra X
          Neue Folgen
          Weltstädte 
          Bitte Korrektur beachten:
          Mit Leon Windscheid

          Bitte streichen: Film von Florian Breier

(Bitte auch für die Wiederholung am Fr., 4.9.2026, um 2.00 Uhr beachten.)

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

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