ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 30/26

Mainz (ots)

Woche 30/26 Do., 23.7. Bitte neuen Ausdruck beachten: 13.00 ZDFsportstudio live (HD/AD/UT) Die Finals 2026 Live aus Hannover Moderation: Lena Kesting Turnen Mehrkampf Männer Kommentator: Alexander Ruda, Co-Kommentator: Ronny Ziesmer ca. 13.35 Uhr Windsurfen Raceboard Teamsprint Frauen Kommentator: Constantin Eckner ca. 13.55 Uhr Kanu Halbfinals C1 Frauen und Männer Kommentator: Heiko Klasen Moderation: Amelie Stiefvatter Experte: Ronald Rauhe ca. 14.15 Uhr Karate Finale Frauen Kommentator: Stefan Fuckert ca. 14.40 Uhr Kanu C1 Finals Frauen und Männer Kommentator: Heiko Klasen Moderation: Amelie Stiefvatter Experte: Ronald Rauhe ca. 15.10 Uhr Turnen Mehrkampf Männer Kommentator: Alexander Ruda, Co-Kommentator: Ronny Ziesmer ca. 15.35 Uhr Karate Finale Männer Kommentator: Stefan Fuckert ca. 15.50 Uhr Windsurfen Raceboard Teamslalom Männer Kommentator: Constantin Eckner ca. 16.05 Uhr heute Xpress (HD/UT) ca. 16.10 Uhr Leichtathletik Stabhochsprung Männer Kommentator: Marc Windgassen _________________________ zu Do., 23.7. ca. 16.20 Uhr Schwimmen Frauen und Männer Kommentator: Volker Grube ca. 16.40 Uhr 7er-Rugby Finale Frauen Kommentator: Sebastian Ungermanns, Co-Kommentator: Carlos Soteras Merz ca. 17.00 Uhr Schwimmen Frauen und Männer Kommentator: Volker Grube ca. 17.15 Uhr Triathlon Mixed Staffel Kommentator: Martin Schneider, Co-Kommentatorin: Anne Haug Moderation: Florian Zschiedrich ca. 18.35 Uhr 7er-Rugby Finale Männer Kommentator: Sebastian Ungermanns, Co-Kommentator: Carlos Soteras Merz ca. 18.45 Uhr Leichtathletik Stabhochsprung Männer Kommentator: Marc Windgassen Die Finals 2026 bei ZDFsportstudio.de: diverse Wettbewerbe aus Hannover ab 11.00 Uhr im Livestream Woche 31/26 Sa., 25.7. Bitte neuen Ausdruck beachten: 10.15 ZDFsportstudio live (HD/AD/UT) Die Finals 2026 Live aus Hannover Moderation: Lena Kesting Triathlon Frauen Kommentator: Martin Schneider, Co-Kommentatorin: Anne Haug Moderation Florian Zschiedrich ca. 11.25 Uhr BMX Flat Männer Kommentator: Andreas Kürten, Co-Kommentator: Alex Reinke ca. 11.35 Uhr Turnen Gerätefinals Frauen und Männer Kommentator: Alexander Ruda, Co-Kommentator: Ronny Ziesmer ________________________ zu Sa., 25.7. ca. 12.00 Uhr heute Xpress (HD/UT) ca. 12.05 Uhr Bogenschießen Recurve Männer Kommentator: Florian Obst ca. 12.25 Uhr BMX Flat Männer Kommentator: Andreas Kürten, Co-Kommentator Alex Reinke ca. 12.40 Uhr Segeln Flying Dutchman Kommentator: Constantin Eckner ca. 12.55 Uhr Turnen Gerätefinals Frauen und Männer Kommentator: Alexander Ruda, Co-Kommentator: Ronny Ziesmer ca. 13.15 Uhr Rudern Halbfinale Achter Frauen und Männer Kommentator: Arne Simann ca. 13.30 Uhr Leichtathletik Kommentatorin: Alexandra Dersch, Kommentator: Marc Windgassen Moderation: Maral Bazargani Expertin: Lisa Mayer ca. 13.50 Uhr Bogenschießen Recurve Frauen Kommentator: Florian Obst ca. 14.00 Uhr Rudern Finals Achter Frauen und Männer Kommentator: Arne Simann ca. 14.15 Uhr Turnen Gerätefinals Frauen und Männer Kommentator: Alexander Ruda, Co-Kommentator: Ronny Ziesmer ca. 14.35 Uhr Segeln Flying Dutchman Kommentator: Constantin Eckner ca. 14.45 Uhr Breaking Finals B-Girls Kommentatorin: Petra Bindl, Co-Kommentator: Chau Lin ca. 15.05 Uhr heute Xpress (HD/UT) zu Sa., 25.7. ca. 15.10 Uhr Kanu und Para Kanu Finals Para-K1 Männer und Frauen und Para-K2 Mixed Kommentator: Heiko Klasen Moderation: Amelie Stiefvatter Experte: Ronald Rauhe ca. 15.30 Uhr Rapid Surfen Männer Kommentator: Florian Eib ca. 15.50 Uhr Bogenschießen Compound Frauen und Männer Kommentator: Florian Obst ca. 16.00 Uhr Beachvolleyball Finale Frauen 1. Spiel Kommentator: Hermann Valkyser, Co-Kommentator: Jonas Reckermann ca. 16.25 Uhr Schwimmen Frauen und Männer Kommentator: Volker Grube ca. 17.00 Uhr heute Xpress (HD/UT) ca. 17.05 Uhr Beachvolleyball Finale Frauen 2. Spiel Kommentator: Hermann Valkyser, Co-Kommentator: Jonas Reckermann ca. 17.20 Uhr Judo Finale Mixed Team Kommentator: Cedric Pick ca. 17.35 Uhr Rhythmische Sportgymnastik Einzel Gerätefinals Kommentatorin: Sylvia Warnke ca. 17.45 Uhr Leichtathletik Kommentatorin: Alexandra Dersch, Kommentator: Marc Windgassen Moderation: Maral Bazargani Expertin: Lisa Mayer ca. 18.00 Uhr 3x3 Basketball Finale Männer Kommentator: Benni Zander __________________________ zu Sa., 25.7. ca. 18.25 Uhr Speed-Klettern Männer Kommentator: Julius Hilfenhaus Livestreams bei ZDFsportstudio.de ab 10.00 Uhr Die Finals 2026 aus Hannover ab 17.30 Uhr SailGP aus Portsmouth mit Kommentator Nils Kaben _______________________ 19.15 ZDFsportstudio live Die Finals 2026 . . . Leichtathletik Bitte Ergänzung beachten: Expertin: Lisa Mayer Woche 34/26 Mi., 19.8. Bitte geänderten Programmablauf ab 1.15 Uhr beachten: 1.15 Rio Reiser – König ohne Krone (VPS 1.14/HD/UT) Film von Simon Rube, Simon Bönisch und Madeleine Berg Deutschland 2026 1.45 ZDFroyal: Kommt Prinz Harry zurück? (VPS 1.15) 2.30 auslandsjournal (VPS 2.00) 3.00 Die Spur (VPS 2.30) 3.30 frontal (VPS 3.00) 4.15 plan b: Clever reisen (VPS 3.45) 5.00- hallo deutschland 5.30 (Die Wiederholung "plan b: Bewusst unterwegs" entfällt.) Woche 36/26 So., 30.8. 19.30 Terra X Neue Folgen Weltstädte Bitte Korrektur beachten: Mit Leon Windscheid Bitte streichen: Film von Florian Breier (Bitte auch für die Wiederholung am Fr., 4.9.2026, um 2.00 Uhr beachten.)

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