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Mehr Vielfalt im Streaming: ZDF-Inhalte künftig auch auf Joyn

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Mainz (ots)

Das ZDF und ProSiebenSat.1 bauen ihre Zusammenarbeit aus: Die Unternehmen haben eine wegweisende Vereinbarung zur Einbindung von On-Demand-Inhalten des ZDF auf Joyn geschlossen. Joyn ist die Streaming-Plattform von ProSiebenSat.1. Der operative Start ist für das vierte Quartal 2026 geplant.

Mit der Zusammenarbeit schaffen ZDF und ProSiebenSat.1 einen neuen Zugang zu hochwertigem Mediencontent und leisten einen Beitrag zu einer vielfältigen und zukunftsfähigen Medienlandschaft in Deutschland.

Mehr Komfort für Nutzerinnen und Nutzer

Künftig können Nutzerinnen und Nutzer Inhalte des ZDF direkt über Joyn abrufen. Die On-Demand-Inhalte des ZDF werden auf Joyn kostenlos und werbefrei zur Verfügung stehen.

Für Zuschauerinnen und Zuschauer bedeutet die Kooperation vor allem mehr Komfort: Wer Joyn nutzt, erhält dann – neben den bereits verfügbaren Live-Sendern des ZDF – auch on-demand einen einfacheren Zugang zu dem breiten Spektrum an Nachrichten, Dokumentationen, Kultur-, Factual- und Unterhaltungsangeboten des ZDF. Gleichzeitig bleibt das Streaming-Portal des ZDF die zentrale digitale Heimat des öffentlich-rechtlichen Angebots.

"Unser Auftrag ist es, möglichst viele Menschen mit unseren hochwertigen Angeboten zu erreichen", erklärt Dr. Florian Kumb, Direktor Audience des ZDF. "Wenn ZDF-Streaming-Inhalte künftig auch auf Joyn auffindbar sind, stärken wir die Sichtbarkeit öffentlich-rechtlicher journalistischer Angebote im digitalen Raum."

Gemeinsam für eine starke deutsche Streaming-Landschaft

In einer zunehmend internationalen Plattformwelt setzen das ZDF und ProSiebenSat.1 bewusst auf eine Zusammenarbeit, die den Zugang zu journalistischen und kulturellen Inhalten "Made in Germany" stärkt.

Nicole Agudo Berbel, Geschäftsführerin und Chief Distribution & Partnerships Officer bei ProSiebenSat.1: "Von den hochwertigen Inhalten des ZDF profitieren unsere Nutzerinnen und Nutzer von Joyn, die künftig noch mehr erstklassigen Content auf Abruf entdecken können. Diese Kooperation zeigt, wie öffentlich-rechtliche und private Medien gemeinsam innovative Antworten auf den digitalen Wettbewerb geben. Damit setzen wir ein starkes, zukunftsweisendes Signal für das duale System und die Medienbranche insgesamt."

Ein Modell für mehr Sichtbarkeit hochwertiger Inhalte

Die Vereinbarung konkretisiert das Kooperationsgebot des neuen Medienstaatsvertrags und steht für einen partnerschaftlichen Ansatz in der digitalen Medienwelt.

Die Kooperation verbindet öffentlich-rechtliche Inhalte mit der breiten Nutzerbasis einer etablierten Streaming-Plattform und schafft so neue Zugänge zu öffentlich-rechtlichen Informationen, Dokumentationen, Kultur- und Unterhaltungsangeboten. Diese basiert auf einer technischen Einbindung der ZDF-Inhalte in die Joyn-Benutzeroberfläche. Die Inhalte können dort abgerufen und abgespielt werden. Die redaktionelle Hoheit über diese Inhalte verbleibt beim ZDF.

Damit setzen ZDF und ProSiebenSat.1 ein Signal für die Stärkung des Medienstandorts Deutschland und für mehr Sichtbarkeit hochwertiger journalistischer Inhalte in einem zunehmend globalen Wettbewerbsumfeld.

Kontakt Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108.

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