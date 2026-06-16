Narwal Trading (Hong Kong) Co., Ltd

Narwal Summer Prime Day 2026: Smarte Reinigungsinnovationen für ein sauberes Zuhause mit bis zu 1.060 EUR Rabatt

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Berlin (ots)

Narwal, einer der weltweit führenden Anbieter von smarten Haushaltsreinigungslösungen, hat heute offiziell den Start seiner Prime Day Kampagne 2026 angekündigt. Die Aktion bringt einige der attraktivsten Angebote des Jahres für das gesamte Sortiment an intelligenten Bodenreinigern der Marke.

Vom 16. Juni bis einschließlich 26. Juni bietet die Kampagne zeitlich begrenzte Rabatte, exklusive Bundles und Zubehörpakete für die Flaggschiff-Roboter von Narwal - sowohl auf Amazon als auch im offiziellen Narwal-Onlineshop.

Da Verbraucher zunehmend nach intelligenteren und autonomeren Lösungen für ihr Zuhause suchen, konzentriert sich Narwal weiterhin auf praxisnahe Innovationen, bei denen gründliche Reinigungsleistung, Automatisierung und Alltagstauglichkeit im Mittelpunkt stehen. Die Prime Day Kampagne 2026 hebt die neuesten Fortschritte des Unternehmens in der autonomen Reinigungstechnologie hervor, darunter die Heißwasser-Mopwäsche, KI-gestützte Navigation, Anti-Verhedderungs-Systeme sowie die Track-Mop-Reinigungstechnologien der nächsten Generation.

In diesem Jahr bietet Narwal storeweite Rabatte auf sein gesamtes Portfolio, um den unterschiedlichsten Anforderungen an die moderne Haushaltsreinigung gerecht zu werden. Das diesjährige Highlight der Kampagne ist das bisher fortschrittlichste Produkt von Narwal, das eine komplett freihändige tägliche Wartung meisterhaft mit tiefenwirksamer Bodenpflege in komplexen Umgebungen mit verschiedenen Oberflächen kombiniert.

Zu den Highlight-Produkten der Kampagne gehören:

- Narwal Freo Z10 Ultra (800 EUR Ersparnis) - Entwickelt für die intelligente Tiefenreinigung in komplexen Wohnumgebungen. Der Freo Z10 Ultra kombiniert eine enorme Saugkraft von 18.000 Pa mit dem DualFlow Anti-Tangle-System von Narwal, um eine starke Aufnahmeleistung bei minimalem Wartungsaufwand der Bürsten zu gewährleisten. Ausgestattet mit zwei Reuleaux-Dreiecksmops, dem ausfahrbaren EdgeReach(TM)-Mopsystem und einer Dual-Chip-KI-Navigation sorgt er für eine präzise, lückenlose Reinigung von Kante zu Kante mit fließenden, adaptiven Bewegungen im ganzen Haus. Jetzt für 499 EUR (UVP 1.299 EUR).

- Narwal Flow (600 EUR Ersparnis) - Das originale Narwal Track-Mop-System wurde entwickelt, um die Wischleistung von Robotern im Alltag neu zu definieren. Mit einem kontinuierlichen Abwärtsdruck von 12N und dem CleanFlow-System zur ständigen Frischwasserversorgung der Mops bietet der Flow eine tiefenwirksame Schrubbleistung und verhindert gleichzeitig Sekundärverschmutzungen während des Betriebs. Die CarpetFocus(TM)-Technologie optimiert zudem die Reinigung von weichen Oberflächen, indem sie tief im Teppich sitzenden Schmutz gezielt bekämpft, unterstützt von einer Saugkraft von 22.000 Pa für eine zuverlässige tägliche Schmutzaufnahme. Jetzt für 699 EUR (UVP 1.299 EUR).

- Narwal Freo Z10 (520 EUR Ersparnis) - Das System kombiniert EdgeReach(TM)-Reuleaux-Dreiecksmops mit 8N Anpressdruck für lückenlose Eckenreinigung und ein DualFlow Tangle-Free-System für 100% haarfreie Bürsten. Neben 15.000 Pa Saugkraft sorgt die intelligente Freo Mind 2.0 Pro(TM) Steuerung mit präziser 3D-Hindernisumgehung für adaptive Reinigungsergebnisse. Die All-in-One-Station rundet das System mit einer 45-75°C adaptiven Heißwasser-Mopwäsche ab und übernimmt dank 120-Tage-Staubentsorgung, Heißlufttrocknung und automatischer Reinigungsmittel-Dosierung die komplette Wartung vollautomatisch. Das Premium-Modell ist ab sofort für kurze Zeit zum Aktionspreis von 379 EUR (UVP 899 EUR) erhältlich.

- Narwal Flow 2 (300 EUR Ersparnis) - Ausgestattet mit dem FlowWash-Track-Mop-System der nächsten Generation führt der Flow 2 eine kontinuierliche Heißwasser-Mopwäsche bei 60°C ein. Diese frischt die Mops während des gesamten Reinigungsprozesses auf, was die Fleckenentfernung verbessert und eine konstant hohe Hygiene gewährleistet. In Kombination mit einer extremen Saugkraft von 31.000 Pa, dem autonomen NarMind(TM) Pro 2.0 System und VLM OmniVision AI bietet der Flow 2 eine hochadaptive Reinigung des gesamten Hauses auf verschiedenen Bodenarten bei minimalem Aufwand für den Nutzer. Jetzt für 999 EUR (UVP 1.299 EUR ).

Während der gesamten Kampagne profitieren Kunden außerdem von zusätzlichen Vorteilen durch exklusive Zubehör-Bundles, die auf der offiziellen Narwal-Website erhältlich sind.

Verfügbarkeit

Die Prime Day Angebote von Narwal sind vom 16. Juni bis zum 26. Juni über Amazon und den offiziellen Narwal-Onlineshop verfügbar. Exklusive Bundles und Zubehörpakete werden ebenfalls über die offizielle Narwal-Website angeboten, sodass Kunden zusätzliche Möglichkeiten haben, ihre Ersparnis zu maximieren. Mit einigen der größten Angebote des Jahres lädt Narwal Verbraucher dazu ein, einen smarteren, gründlicheren und müheloseren Ansatz der Haushaltsreinigung zu erleben.

Über Narwal

Narwal widmet sich der Entwicklung innovativer Produkte, die den Alltag verändern. Unser Lösungsportfolio adressiert die typischen Herausforderungen im Haushalt, wobei der Fokus darauf liegt, die Bedürfnisse der Nutzer durch intensive F&E genau zu verstehen und zu erfüllen. Diesem Engagement sind Branchenneuheiten wie die automatische Mopwaschfunktion, das KI-gestützte DirtSense-System und das Zero-Tangle-Bürstensystem zu verdanken.

Wir widmen uns jedem Detail mit größter Sorgfalt, um sicherzustellen, dass unsere Produkte sowohl hochfunktional als auch ästhetisch ansprechend sind - mit dem Ziel, Design und Leistung für ein besseres tägliches Leben zu verschmelzen.

Als eine der Top-5-Staubsaugermarken weltweit betreut Narwal über 5 Millionen Familien in mehr als 30 Ländern, darunter in Europa, Nordamerika, Südkorea und Australien.

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