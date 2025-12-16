Save the Children Deutschland e.V.

Acht Millionen Kinder wurden 2025 in Konflikt- und Krisengebieten geboren

Berlin/London/Genf (ots)

Rund acht Millionen Kinder kamen im Jahr 2025 in Konflikt- und Krisengebieten zur Welt. Das zeigt eine aktuelle Analyse der Kinderrechtsorganisation Save the Children auf Basis von Daten der Vereinten Nationen. Allein bis Ende November wurden schätzungsweise 7,7 Millionen Babys in 43 humanitären Krisen geboren - das sind 23.000 pro Tag und etwa zehn Prozent mehr als noch vor fünf Jahren.

"Jeden Tag erblicken zehntausende Babys inmitten einiger der schlimmsten Krisen das Licht der Welt", sagt Abraham Varampath, Experte für Gesundheit und Ernährung bei Save the Children. "Sie werden in schlecht ausgestatteten Kliniken geboren, in Ländern, in denen das Gesundheitssystem am Boden liegt, oder auf der Flucht vor Überschwemmungen und Hitzewellen. All das birgt enorme Risiken. Ohne die Versorgung, die jedes Neugeborene verdient, kämpfen viele dieser Babys von der ersten Sekunde an ums Überleben. Die meisten Todesfälle bei Neugeborenen und Müttern sind vermeidbar. Wir müssen sicherstellen, dass die medizinische Grundversorgung priorisiert und aufrechterhalten wird und dass Hilfskürzungen nicht das Leben von Neugeborenen und ihren Müttern gefährden."

Besonders gefährdet sind Kinder, die in oder auf der Flucht vor Konflikten geboren werden - etwa im Sudan, im Gazastreifen oder der Demokratischen Republik Kongo. Dort fehlt es an Kliniken, Medikamenten und Nahrung, während Gewalt und Klimakatastrophen die Lage verschärfen.

Wie dramatisch die Situation ist, zeigt das Beispiel von Shekinah* aus Goma im Osten der Demokratischen Republik Kongo, wo die Kinder- und Müttersterblichkeit zu den höchsten der Welt zählt und der anhaltende Konflikt die Gesundheitsinfrastruktur zerstört hat. Anfang des Jahres brachte die 26-Jährige ihr jüngstes Kind nach einer komplizierten Schwangerschaft per Kaiserschnitt in einem Save the Children-Partnerkrankenhaus in der Provinz Nord-Kivu zur Welt. "Wenn ich diese Hilfe nicht bekommen hätte, wäre ich gestorben, denn ich hatte weder das Geld noch die Gegebenheiten, um dieses Kind zu bekommen", berichtet Shekinah.

Weltweit sterben jedes Jahr schätzungsweise 2,4 Millionen Neugeborene, hinzu kommen 1,9 Millionen Totgeburten - die meisten davon in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen. Rund 290.000 Mütter sterben im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Geburt.

Save the Children appelliert an die Staats- und Regierungschefs, die Mittel für Gesundheitssysteme und Initiativen zur Förderung der Gesundheit von Müttern, Neugeborenen und Kindern zu sichern und aufzustocken. Darüber hinaus fordert die Kinderrechtsorganisation die internationale Gemeinschaft auf, politische Maßnahmen zu ergreifen, um Konflikte und Klimakatastrophen einzudämmen und Kinder und Familien zu schützen.

Save the Children setzt sich weltweit für die Stärkung von Gesundheitssystemen ein, schult medizinisches Personal und stattet es aus. Die Entbindungsstationen und mobilen Kliniken der Kinderrechtsorganisation retten jeden Tag Leben. Allein 2024 wurden 1,4 Millionen Säuglinge und 2,1 Millionen Mütter in 30 Ländern gesundheitlich versorgt.

* Name zum Schutz geändert

Über Save the Children

Im Nachkriegsjahr 1919 gründete die britische Sozialreformerin und Kinderrechtlerin Eglantyne Jebb Save the Children, um Kinder in Deutschland und Österreich vor dem Hungertod zu retten. Heute ist die inzwischen größte unabhängige Kinderrechtsorganisation der Welt in rund 120 Ländern tätig. Save the Children setzt sich ein für Kinder in Kriegen, Konflikten und Katastrophen. Für eine Welt, die die Rechte der Kinder achtet, in der alle Kinder gesund und sicher leben sowie frei und selbstbestimmt aufwachsen und lernen können - seit über 100 Jahren.

