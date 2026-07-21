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ZDF-Programmhinweis

Freitag, 28. August 2026, 23.00 Uhr

ZDF Comedy Sommer mit Till Reiners

Mainz (ots)

ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierten Programmtext beachten: Freitag, 28. August 2026, 23.00 Uhr ZDF Comedy Sommer mit Till Reiners Stand-up mit den Stars der deutschen Szene In dieser Folge freut sich Till Reiners auf Deutschlands lustigsten Lehrer und zwei Störenfriede der Extraklasse: zu Gast sind Herr Schröder, Maria Ziffy und Tony Bauer. Sommer macht lustig: In sechs stimmungsvollen Shows unter freiem Himmel präsentiert der erfolgreiche Satiriker Till Reiners die größten Stars und talentiertesten Newcomer der deutschen Stand-up-Comedy. Sechsmal in Folge zeigt das ZDF am Freitagabend Stand-up-Comedy vom Feinsten. Der "ZDF Comedy Sommer" steht für beste Unterhaltung ohne erhobene Zeigefinger und mit der Leichtigkeit eines Sommerabends. Moderator und Stand-up-Comedian Till Reiners freut sich auf seine Gäste: "'Der ZDF Comedy Sommer' ist das Raclette des deutschen Fernsehens. Also alles, was geil ist, kommt hier zusammen! Nur sind in den Pfännchen keine Pellkartoffeln oder Champignons, sondern Comedians. Und ich bin der Käse obendrauf!"

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