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Erfolgreiche WM-Bilanz für das ZDF

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Mainz (ots)

17,362 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer haben am Sonntag, 19. Juli 2026, das WM-Finale zwischen Spanien und Argentinien im ZDF verfolgt. Der Marktanteil der "sportstudio live"-Übertragung lag bei 65,1 Prozent. Es ist das meistgesehene Spiel ohne deutsche Beteiligung bei dieser WM. Spanien setzte sich nach Verlängerung mit 1:0 gegen den Titelverteidiger durch. Mit dem Endspiel ging für das ZDF eine erfolgreiche Fußball-Weltmeisterschaft zu Ende. Im Fernsehen, im ZDF-Streaming-Portal, auf ZDFheute und auf Social Media erreichte die WM-Berichterstattung des ZDF ein Millionenpublikum.

ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten: "Der Fußball-Sommer hat Millionen Menschen begeistert. Neben den starken TV-Quoten freut mich besonders, dass unsere WM-Berichterstattung auch auf den digitalen Plattformen erfolgreich war. Insbesondere auf dem YouTube-Kanal 'sportstudio' hat das ZDF neue Rekorde erzielt."

59 Millionen Menschen in Kontakt mit den WM-Übertragungen

Die 30 WM-Spiele, die im ZDF übertragen wurden, erreichten im Schnitt 6,184 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Der durchschnittliche Marktanteil lag bei 43,8 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen sogar bei 57,2 Prozent. Insgesamt erreichten die Live-Übertragungen im ZDF und in der ARD 58,699 Millionen unterschiedliche Menschen, das entspricht 73,9 Prozent aller potenziellen TV-Zuschauerinnen und -Zuschauer.

Die Top 5 der WM-Spiele im ZDF

Den höchsten Marktanteil erzielte das Sechzehntelfinale Deutschland – Paraguay, das am 29. Juni 2026 im ZDF übertragen wurde: 17,443 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen das Spiel, der Marktanteil betrug herausragende 75 Prozent. An diesem Tag erreichte das ZDF zudem seinen bislang höchsten Tagesmarktanteil des Jahres: 41,0 Prozent bei allen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 55,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Noch mehr Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte das zweite Gruppenspiel des deutschen Teams gegen die Elfenbeinküste am 20. Juni 2026 mit 18,925 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 71,9 Prozent Marktanteil.

Neben dem WM-Finale gehörte auch das Halbfinale Frankreich gegen Spanien zu den meistgesehenen ZDF-Übertragungen: 12,688 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten die Partie, der Marktanteil lag bei 53,1 Prozent. Das WM-Eröffnungsspiel Mexiko – Südafrika sahen 10,257 Millionen, bei einem Marktanteil von 46,1 Prozent.

Spitzenwerte im ZDF-Streaming-Portal und auf ZDFheute

Auch das ZDF-Streaming-Portal wurde während der WM stark genutzt. Im gesamten WM-Zeitraum verzeichnete es insgesamt 337,10 Millionen Visits, durchschnittlich 8,64 Millionen Visits pro Tag. Am 30. Juni 2026, dem Tag nach dem Sechzehntelfinale Deutschland gegen Paraguay, wurde mit 14,70 Millionen Visits der zweitbeste Tageswert in der Geschichte des ZDF-Streaming-Portals erreicht. Nur am Tag der Bundestagswahl 2025 lag die Nutzung höher.

Der Online-Bereich ZDF Nachrichten und Sport kam im WM-Zeitraum auf insgesamt 174,03 Millionen Visits, im Schnitt 4,46 Millionen Visits pro Tag. Dort wurde am Tag des Endspiels Spanien gegen Argentinien mit 9,70 Millionen Visits die höchste Tagesnutzung während der WM erzielt.

Der Livestream des Endspiels Spanien – Argentinien ist nach Views und Sehvolumen der mit Abstand erfolgreichste Eventlivestream im ZDF-Streaming-Portal (11,29 Millionen Views und 438 Millionen Minuten Sehvolumen). Der Livestream des Sechzehntelfinales Deutschland gegen Paraguay erreichte 10,42 Millionen Views und 396 Millionen Minuten Sehvolumen. Der Eventlivestream des Vorrundenspiels Deutschland – Elfenbeinküste folgt mit 7,45 Millionen Views und 255 Millionen Minuten Sehvolumen im Ranking.

Die Abrufvideos und Eventlivestreams zur Fußball-WM 2026 zusammen erzielten insgesamt 117,64 Millionen Views und ein Sehvolumen von 3.020 Millionen Minuten.

Rekordwerte auf Social-Media-Plattformen

Auf Youtube erreichte die ZDF-WM-Berichterstattung neue Bestwerte. Besonders nachgefragt waren die Spielzusammenfassungen auf dem YouTube-Kanal "sportstudio fußball". Im Juni erreichte er im Schnitt 6,04 Millionen Views pro Tag – ein neuer Rekord. Vom 1. bis zum 17. Juli 2026 waren es im Schnitt 5,86 Millionen Views pro Tag.

Auch die WM-Inhalte des "sportstudio" auf Instagram und Tiktok wurden stark nachgefragt:Die 247 auf Instagram veröffentlichten Reels erzielten insgesamt 212,96 Millionen Views und im Schnitt 0,86 Millionen Views pro Reel. Auf TikTok kamen 285 Videos im "@sportstudio"-Kanal auf insgesamt 148,32 Millionen Views und im Schnitt 0,52 Millionen Views pro Reel. Im Vergleich zur Fußball-Europameisterschaft stieg die Gesamtnutzung damit deutlich. Damals hatten die ZDF-Inhalte 180,60 Millionen Views auf Instagram und 75,48 Millionen Views auf Tiktok erreicht.

Kontakt

Bei Fragen zu "sportstudio live" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 – 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.

Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108.

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