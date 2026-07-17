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WM-Finale Spanien – Argentinien am Sonntag live im ZDF

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Mainz (ots)

Das Sportereignis des Jahres ist live im ZDF zu sehen: Im WM-Finale treffen Europameister Spanien und Titelverteidiger Argentinien aufeinander. "sportstudio live" begleitet das Endspiel von 19.30 Uhr bis Mitternacht – mit einem 90-minütigen Vorprogramm, ausführlichen Analysen und der erstmals bei einem WM-Finale geplanten Halbzeitshow. Auch auf sportstudio.de und im ZDF-Streaming-Portal ist dieser besondere Fußballabend zu erleben.

Aus dem Endspielstadion in East Rutherford bei New York meldet sich Moderator Jochen Breyer gemeinsam mit dem Experten-Duo Christoph Kramer und Per Mertesacker. Im ZDF-WM-Studio in Berlin führt Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein durch den Finalabend, dort bringt Christian Streich zusätzliche Einschätzungen und Analysen in die Übertragung ein. Kommentator des WM-Finales, das um 21.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit angepfiffen wird, ist Oliver Schmidt.

Schlussfeier und Halbzeitshow im ZDF

Beim WM-Finale werden zahlreiche Weltstars erwartet. Im Vorprogramm treten Nicole Scherzinger, Robbie Williams und Laura Pausini auf. Zudem ist ein Gastauftritt von Tom Cruise geplant. Unmittelbar vor dem Anpfiff tritt US-Rapper Post Malone auf. Und auch die auf 25 Minuten verlängerte Halbzeitpause steht im Zeichen einer großen Show. Auftritt von Justin Bieber, Madonna, Popstar Shakira, Gustavo Dudamel, der Band Coldplay und der K-Pop-Band BTS sind angekündigt. Das ZDF überträgt die Halbzeitshow und die Schlussfeier live.

Im Mittelpunkt der ZDF-Übertragung steht das sportliche Top-Ereignis: Das WM-Finale ist das größte Spiel der Fußballwelt. 17 Spieler aus dem argentinischen Kader waren bereits beim Titelgewinn in Katar 2022 mit dabei. Weltstar Lionel Messi und seine Mannschaft wollen den Titel verteidigen und erneut den WM-Pokal gewinnen. 16 Spieler aus dem spanischen Kader gewannen 2024 die Europameisterschaft und streben nun den zweiten WM-Titel für "La Roja" an. Zu ihnen gehört auch der Top-Youngstar Lamine Yamal, der 2024 zum jüngsten Torschützen der EM-Geschichte wurde.

Bigger Picture im ZDF streamen: Lionel Messi badete Lamine Yamal

Die beiden Finalisten Lionel Messi und Lamine Yamal verbindet eine außergewöhnliche Geschichte: Bei einem Charity-Shooting 2007 badete der damals 20-jährige Lionel Messi ein wenige Monate altes Baby in einer Plastikwanne. Das Baby war Lamine Yamal. 19 Jahre später stehen sich beide im WM-Finale gegenüber. Das 2007 entstandene Foto und die Geschichte dahinter sind in "Bigger Picture" im ZDF-Streaming-Portal zu sehen.

Noch mehr WM im ZDF-Streaming-Portal und auf sportstudio.de

Zur Einstimmung auf das WM-Finale stehen ausführliche Zusammenfassungen der bisherigen WM-Spiele im ZDF-Streaming-Portal, auf sportstudio.de und im Nachrichtenportal ZDFheute.de bereit. Aktuelle Entwicklungen bietet während der Weltmeisterschaft rund um die Uhr der WM-Liveblog auf ZDFheute und in der ZDFheute-App. Auf sportstudio.de ist das WM-Finale in einem zusätzlichen Livestream aus der Vogelperspektive zu erleben.

Kontakt

Bei Fragen zu "sportstudio live" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 – 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.

Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108.

Pressefotos

Pressefotos erhalten Sie als Download (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100.

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