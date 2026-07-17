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ZDF

ZDF-Programmänderung Woche 30/26

Mainz (ots)

Woche 30/26

Sa., 18.7.

Bitte Programmänderung ab 23.35 Uhr beachten:

23.35     aspekte   (23.34/HD/UT)
          Was darf man heute noch singen?
          "Keine Angst" und die Anstalt
          Moderation: Jo Schück
          Deutschland 2026
          Im Streaming: 18. Juli 2026, 17.00 Uhr bis 17. Juli 2028   

23.50     Filmnacht im ZDF   (VPS 23.35)
          Danger Park – Tödliche Safari

 1.20     Was geschah am Montag?   (VPS 1.05)

 3.15     heute-show extra - Die unglaubliche Geschichte von Gianni Infantino (VPS 3.00)

 3.45     heute-show extra - Das Quiz   (VPS 3.30)

 4.15     Notruf Hafenkante   (VPS 4.00)

 5.00-    SOKO Stuttgart   (VPS 4.45)
 5.45 


So., 19.7.

Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:

 5.45     Bares für Rares – Lieblingsstücke   (VPS 5.30)

(Weiterer Ablauf ab 6.00 Uhr wie vorgesehen.)

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

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