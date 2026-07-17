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ZDF-Programmänderung Woche 30/26

Mainz (ots)

Woche 30/26 Sa., 18.7. Bitte Programmänderung ab 23.35 Uhr beachten: 23.35 aspekte (23.34/HD/UT) Was darf man heute noch singen? "Keine Angst" und die Anstalt Moderation: Jo Schück Deutschland 2026 Im Streaming: 18. Juli 2026, 17.00 Uhr bis 17. Juli 2028 23.50 Filmnacht im ZDF (VPS 23.35) Danger Park – Tödliche Safari 1.20 Was geschah am Montag? (VPS 1.05) 3.15 heute-show extra - Die unglaubliche Geschichte von Gianni Infantino (VPS 3.00) 3.45 heute-show extra - Das Quiz (VPS 3.30) 4.15 Notruf Hafenkante (VPS 4.00) 5.00- SOKO Stuttgart (VPS 4.45) 5.45 So., 19.7. Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 5.45 Bares für Rares – Lieblingsstücke (VPS 5.30) (Weiterer Ablauf ab 6.00 Uhr wie vorgesehen.)

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