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ZDFinfo-Dokureihe über das Münchner Attentat vor zehn Jahren

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Mainz (ots)

Am 22. Juli 2016 tötet ein 18-Jähriger neun Menschen und verletzt weitere am Olympia-Einkaufszentrum in München. Die vierteilige Dokureihe "22. Juli. Die Schüsse von München" rekonstruiert das Attentat, das vor 10 Jahren an einem Sommertag die Stadt in Angst und Panik versetzte. Die Reihe von Johannes Preuss ist ab sofort im ZDF-Streaming-Portal verfügbar. ZDFinfo zeigt sie am Freitag, 24. Juli 2026, ab 1.15 Uhr.

"Eine Stadt in Panik" (1/4)

Es herrscht Ausnahmezustand, nachdem Schüsse am Olympia-Einkaufszentrum fallen. Der erste Teil rekonstruiert, wie am 22. Juli 2016 kollektive Panik in München ausbricht. Tausende Notrufe gehen ein, Hunderte Mitteilungen über Terroranschläge an 71 verschiedenen Orten in der Stadt kursieren. Wie sind Behörden und Polizei an diesem Tag vorgegangen? Ermittler, Gutachter, Augenzeugen, Überlebende und Helfer vor Ort berichten aus ihrer Perspektive.

"Der Täter" (2/4)

Die zweite Folge befasst sich mit dem 18-jährigen Täter und seinen Motiven. David S. ist ein Deutsch-Iraner, in der Schule Mobbing-Opfer und fasziniert von bekannten Amokläufern. In München erschießt er gezielt Menschen mit Migrationsgeschichte. Wie entwickelte er sein rassistisches Weltbild? Welche Rolle spielten der norwegische Massenmörder Anders Breivik und der Film "Matrix" für die Ausführung der Tat? Wie kommt er an die Waffe?

"Die Tat" (3/4)

Der 18-jährige Attentäter erstellt Fake-Accounts in den sozialen Medien, um so ahnungslose Jugendliche zu einem Schnellrestaurant am Olympia-Einkaufszentrum zu locken. Dort eröffnet er das Feuer, tötet neun Menschen und verletzt weitere neun. Kurz bevor er von der Polizei gestellt wird, nimmt er sich selbst das Leben. Der 22. Juli 2016 ist der fünfte Jahrestag der rechtsterroristischen Anschläge in Oslo und Utøya 2011. Wie haben die Angehörigen der Opfer den Tatabend erlebt?

"Das Terror-Netzwerk (4/4)"

Die Tat von München gilt zunächst als Amoklauf. Erst drei Jahre nach dem Anschlag stuft das Bayerische Landeskriminalamt sie abschließend als politisch motivierte, rechtsextreme Tat ein. Die letzte Folge der Dokureihe prüft mögliche Verbindungen zu rechtsextremistischen Netzwerken.

Die Sendungen werden mit Untertiteln angeboten.

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