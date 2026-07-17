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ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 30/26

Mainz (ots)

Woche 30/26

So., 19.7.

Bitte geänderten Programmablauf ab 21.00 Uhr beachten:


21.00     ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026  
          Spanien – Argentinien 
          Finale

23.10     ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026   (VPS 23.00) 
          Highlights, Analysen, Interviews

 0.15     heute Xpress   (VPS 0.00)

 0.20     Ghostbusters: Legacy   (VPS 0.05)

 2.10     ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026   (VPS 1.55)
          Spanien – Argentinien 
          Finale
          (von 21.00 Uhr)

 4.00     Der Alte   (VPS 3.45)

 5.00-    Bares für Rares – Lieblingsstücke  (VPS 4.45)
 5.30

(Die Wiederholung "ZDF.reportage: Urlaub im Karwendel" entfällt.)



Woche 35/26

Fr., 28.8.

Bitte geänderten Programmablauf ab 23.30 Uhr beachten:

23.30     Andrea Bocelli: Romanza

 0.45     Schuld & Sühne mit Paulina Krasa   (VPS 1.00)

 1.30     Terra X History   (VPS 1.45)
          Was ist deutsch? Die Geschichte der Migration

 2.15     Terra X   (VPS 2.30)
          Was die Welt am Laufen hält: Arbeit

 3.00     Spooks - Verräter in den eigenen Reihen   (VPS 3.15)

 4.35     hallo deutschland   (VPS 4.50)
 5.30

("heute journal update" entfällt.)

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

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