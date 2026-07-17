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ZDF-Programmänderung ab Woche 30/26

Mainz (ots)

Woche 30/26 So., 19.7. Bitte geänderten Programmablauf ab 21.00 Uhr beachten: 21.00 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 Spanien – Argentinien Finale 23.10 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (VPS 23.00) Highlights, Analysen, Interviews 0.15 heute Xpress (VPS 0.00) 0.20 Ghostbusters: Legacy (VPS 0.05) 2.10 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (VPS 1.55) Spanien – Argentinien Finale (von 21.00 Uhr) 4.00 Der Alte (VPS 3.45) 5.00- Bares für Rares – Lieblingsstücke (VPS 4.45) 5.30 (Die Wiederholung "ZDF.reportage: Urlaub im Karwendel" entfällt.) Woche 35/26 Fr., 28.8. Bitte geänderten Programmablauf ab 23.30 Uhr beachten: 23.30 Andrea Bocelli: Romanza 0.45 Schuld & Sühne mit Paulina Krasa (VPS 1.00) 1.30 Terra X History (VPS 1.45) Was ist deutsch? Die Geschichte der Migration 2.15 Terra X (VPS 2.30) Was die Welt am Laufen hält: Arbeit 3.00 Spooks - Verräter in den eigenen Reihen (VPS 3.15) 4.35 hallo deutschland (VPS 4.50) 5.30 ("heute journal update" entfällt.)

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