ZDF

Armin Coerper übernimmt Leitung des ZDF-Studios New York

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Zum 1. September 2026 übernimmt Armin Coerper die Leitung des ZDF-Studios in New York. Coerper, 1972 in Saarbrücken geboren, verfügt über große Erfahrung in der Auslandsberichterstattung und als Führungskraft. So leitete er von September 2023 bis dato das ZDF-Studio Moskau. Vor seiner Zeit als Redakteur bei frontal (2016 bis 2023) leitete er zudem von 2011 bis 2016 das ZDF-Studio Warschau. Als Reporter in der Hauptredaktion Aktuelles berichtete er 2008 aus den USA über die Wahl Barack Obamas zum Präsidenten. Hinzu kommen Korrespondenteneinsätze in Tel Aviv, Kairo, Singapur, London, Paris, Wien und New York.

Das ZDF-Studio in New York liefert Berichte, Analysen und Live-Schaltungen zu politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Themen aus den USA und Kanada. Einen besonderen Schwerpunkt stellt die Berichterstattung über die Vereinten Nationen dar.

"Wir freuen uns, dass wir mit Armin Coerper einen hervorragenden Journalisten und eine erfahrene Führungskraft für das Studio New York gewonnen haben", so ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten.

Armin Coerper folgt in der Funktion auf Nicola Albrecht, die bis Februar 2026 das Studio in New York leitete. Nicola Albrecht wird zum 1. September ins ZDF-Landesstudio Berlin wechseln. Sie wird dort als Redakteurin und Reporterin für die verschiedenen Sendungsformate des ZDF tätig sein.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell