ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 13/26

Mainz (ots)

Woche 13/26

So., 22.3.

Bitte neuen Ausdruck beachten:

19.25     Wahl 2026 im ZDF   (HD/UT)
          Wahl in Rheinland-Pfalz
          Live aus dem ZDF-Wahlstudio in Mainz
          mit Shakuntala Banerjee

          Hochrechnungen und Analysen:
          Stefan Leifert und die Forschungsgruppe Wahlen e.V., Mannheim

          Im Streaming: 22. März 2026, 19.25 Uhr bis 21. März 2028


(Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.)



Woche 15/26

So., 5.4.

Bitte neuen Ausdruck beachten:

 9.03     37°Leben   (HD/UT)
          Deutschland 2026


("37°Leben: Jerusalem: Auf der Suche nach den Wurzeln" entfällt.)


 


Woche 16/26

Sa., 11.4.

Bitte Programmänderung beachten:

20.15     Der Samstagskrimi   (VPS 20.14/HD/AD/UT)
          Helen Dorn - Verdammte Familie

          Helen Dorn 	Anna Loos 
          Richard Dorn 	Ernst Stötzner 
          Weyer 	Tristan Seith 
          Nedjo Kristic 	Stipe Erceg 
          Dr. Isabella Alighieri 	Nagmeh Alaei 
          Luisa Vizzante 	Liane Forestieri 
          Tamara 	Maya Lauterbach 
          Rafael Schiermann 	Steven Scharf 
          Constanze Breyling 	Ines Lutz 
          Dr. Jens Amstel 	Stephan Benson 
          Rüdiger von Mahnstein 	Patrick Heyn 
          Gunter Bertram 	Patrick Joswig 
          und andere 	

          Schnitt: Richard Krause
          Musik: Meredi Arakelian
          Kamera: Heinz Wehsling
          Buch und Regie: Friedemann Fromm
          Deutschland 2026
          Im Streaming: 25. April 2026, 10.00 Uhr bis 24. April 2027


("Der Samstagskrimi: Havelland-Krimi - Hinter der Fassade" verschiebt sich
auf einen späteren Zeitpunkt.)

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

