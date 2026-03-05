ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 13/26

Mainz (ots)

Woche 13/26 So., 22.3. Bitte neuen Ausdruck beachten: 19.25 Wahl 2026 im ZDF (HD/UT) Wahl in Rheinland-Pfalz Live aus dem ZDF-Wahlstudio in Mainz mit Shakuntala Banerjee Hochrechnungen und Analysen: Stefan Leifert und die Forschungsgruppe Wahlen e.V., Mannheim Im Streaming: 22. März 2026, 19.25 Uhr bis 21. März 2028 (Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.) Woche 15/26 So., 5.4. Bitte neuen Ausdruck beachten: 9.03 37°Leben (HD/UT) Deutschland 2026 ("37°Leben: Jerusalem: Auf der Suche nach den Wurzeln" entfällt.) Woche 16/26 Sa., 11.4. Bitte Programmänderung beachten: 20.15 Der Samstagskrimi (VPS 20.14/HD/AD/UT) Helen Dorn - Verdammte Familie Helen Dorn Anna Loos Richard Dorn Ernst Stötzner Weyer Tristan Seith Nedjo Kristic Stipe Erceg Dr. Isabella Alighieri Nagmeh Alaei Luisa Vizzante Liane Forestieri Tamara Maya Lauterbach Rafael Schiermann Steven Scharf Constanze Breyling Ines Lutz Dr. Jens Amstel Stephan Benson Rüdiger von Mahnstein Patrick Heyn Gunter Bertram Patrick Joswig und andere Schnitt: Richard Krause Musik: Meredi Arakelian Kamera: Heinz Wehsling Buch und Regie: Friedemann Fromm Deutschland 2026 Im Streaming: 25. April 2026, 10.00 Uhr bis 24. April 2027 ("Der Samstagskrimi: Havelland-Krimi - Hinter der Fassade" verschiebt sich auf einen späteren Zeitpunkt.)

