NDR Garten-Podcast "Im Grünen Bereich"- Service für den ganzen Norden aus Kiel und Hannover

Hamburg (ots)

Der Frühling bringt frische Garten-Tipps für Norddeutschland: Der NDR startet den Podcast "Im Grünen Bereich". Der Podcast vereint den Sachverstand der Hosts-Duos Martina Witt und Ralf Walter sowie Samir Chawki und Thomas Balster. Für "Im Grünen Bereich" führt der NDR zwei bereits bestehende Service-Podcasts zusammen. Dadurch bekommen die Hörerinnen und Hörer nun wöchentlich Tipps zum Gärtnern und die NDR Landesfunkhäuser Niedersachsen und Schleswig-Holstein verstärken ihre Zusammenarbeit.

Sendehinweis: "Im Grünen Bereich", ab sofort jeden Freitag in der ARD Audiothek.

Zum Inhalt des Podcasts:

Zwei Teams, ein Ziel: Spaß am Gärtnern. Dazu jede Menge nützliche Tipps und Gartenhacks. Von A wie Anzuchterde bis Z wie Zwetschge - im Garten gibt es immer etwas zu tun. Was gerade ansteht, wie der Garten oder Balkon verschönert werden kann, welches Gemüse gern nebeneinander wächst und wie Schädlinge sich wieder verziehen, erklären jeden Freitag die Garten-Teams aus Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Für Gartenneulinge, Fensterbankpflanzer, Balkonprofis und alle dazwischen.

In der ersten Folge erwecken Hosts Ralf Walter und Martina Witt die Gemüsebeete auf dem Funkhausgelände in Hannover aus dem Winterschlaf und bilanzieren, welche Pflanzen aus dem vergangenen Jahr noch weiter kultiviert werden: Erdbeeren, Knoblauch, Saubohnen, Thymian und Minze haben den Winter überlebt. Neu dazu kommen Erbsen, frühe Möhren und Radieschen. Für den weiteren Verlauf des Jahres sind unter anderem geplant: Andenbeere, Bohnen, mexikanische Mini-Gurke, Süßkartoffeln, exotische Chili und Tomaten, Hörnchenkürbis, Kerbel, Kümmel, Pflücksalate.

Die Hosts:

Ralf Walter (64) arbeitet seit vielen Jahren als Redakteur beim NDR in Niedersachsen. Knapp fünf Jahre war er Host des Garten-Podcast "Alles Möhre, oder was?!". Bei NDR 1 Niedersachsen ist er auch für die Servicesendung Ratgeber und die Gesundheitssendung Visite zuständig. Ralf Walter gärtnert schon seit vielen Jahren in seinem Garten hinter dem Haus, baut jedes Jahr Gemüse und Obst an - am liebsten Heidelbeeren, Tomaten und Bohnen. Gegen Gänseblümchen und Löwenzahn im Rasen hat er nichts.

Martina Witt (41) hat viele Jahre als Reporterin für NDR 1 Niedersachsen gearbeitet und betreut nun mehrere Podcasts des NDR in Hannover. Der Garten ist ihr Lehrmeister in Sachen Geduld und Scheitern. Die vergangenen zwei Jahre hat sie zusammen mit Ralf Walter für "Alles Möhre, oder was?!" zwei Gemüsebeete auf dem Funkhaus-Gelände bepflanzt und den Garten-Podcast gehostet. Sie hat viele Jahre Balkonkasten-Erfahrung und experimentiert gerade, welche sonnenliebenden Gemüse-Pflanzen sich im Hinterhof trotz allem mit Halbschatten arrangieren können.

Samir Chawki (46) arbeitet seit 2010 beim NDR in Kiel, von der studentischen Hilfskraft wuchs er zum Reporter für Hörfunk und Fernsehen. Als trimedialer Reporter mit Schwerpunkt Garten und Sport liebt er Rasen in allen Facetten, auch wenn sein eigener eher nach Mondkrater als nach Wimbledon aussieht. Seit einigen Jahren ist er gemeinsam mit Thomas Balster als Podcast Duo "Die Zarten im Garten" für den NDR Schleswig-Holstein unterwegs.

Thomas Balster (57) arbeitet als Berater im Gartenbauzentrum der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein in Ellerhoop. Der gelernte Baumschulgärtner kümmert sich nicht nur dienstlich um Gehölze, Stauden und Pflanzen. Er bekommt aber zuhause aller Expertise zum Trotz oft keine Struktur ins Beet. Zusammen mit Samir Chawki ist Thomas Balster seit mehreren Jahren als Podcast Gärtner des NDR Schleswig-Holstein unterwegs.

