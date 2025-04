NDR Norddeutscher Rundfunk

"Ihr seid nicht allein!": NDR Talk-Format "deep und deutlich" kommt mit Schülerinnen und Schülern über mentale Gesundheit ins Gespräch

Psychische Probleme entstigmatisieren und rund um das Thema mentale Gesundheit an Schulen aufklären: Mit diesem Ziel tourten die Moderator*innen der jungen NDR-Talkshow "deep und deutlich" in der vergangenen Woche durch Norddeutschland. Moderator*innen Aminata Belli, Lola Weippert und Michel Abdollahi besuchten vier Schulen in Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Hamburg, um über Themen wie Mobbing, Leistungsdruck und Depressionen zu sprechen. Psychologe Marcel Moses unterstützte die Veranstaltungen mit Tipps und Hilfsangeboten.

Mit 300 Schüler*innen aus ganz Norddeutschland im Gespräch

Rund 300 Schüler*innen ab Klasse zehn nahmen an den Talk-Events unter dem Motto "Ihr seid nicht allein!" teil. "Es war sehr intensiv, vier Tage lang mit so vielen Schülerinnen und Schülern aus vier Bundesländern mit verschiedenen gesellschaftlichen Hintergründen zu sprechen", resümiert Moderator Michel Abdollahi. "Aber eins hatten alle gemeinsam: Sie hatten sehr viel Redebedarf."

Ein großes Thema in allen Schulen: Leistungsdruck. Für Moderatorin Aminata Belli stehen Jugendliche in der heutigen Zeit vor enormen Herausforderungen: "Es hat mir sehr imponiert, mit welcher Offenheit Schüler und Schülerinnen mit uns gesprochen haben und ich bin dankbar für diesen sehr persönlichen Austausch." Laut einer repräsentativen Studie vom deutschen Schulbarometer von 2024 berichtet jeder fünfte junge Mensch von psychischen Problemen. Eine Zahl, die sich mit den Schilderungen der Mitarbeitenden an Schulen deckt. "Die Idee zu dieser Veranstaltung kam bei uns sehr gut an, weil das Thema Mental Health bei uns sehr präsent ist", sagt Jörg Hofmann, Biologie- und Geografielehrer der Stadtteilschule Stellingen in Hamburg. "Von der Art und Weise, wie hier mit Schülerinnen und Schülern gesprochen wurde, waren wir sehr angetan. Tolles Format!"

Auch Psychologe und Mental-Health-Coach Marcel Moses zieht ein positives Fazit: "Uns haben viele junge Menschen auf Social Media geschrieben, dass sie sich gesehen, gehört und verstanden gefühlt haben. Und dass allein das Gespräch, selbst wenn sie sich nicht beteiligt haben, schon viel geholfen hat." Moderatorin Lola Weippert ergänzt: "Wir freuen uns sehr, dass unsere Besuche so gut angenommen worden sind und wollen uns auch in Zukunft mit jungen Menschen an Schulen austauschen."

Über "deep und deutlich" - die junge Talkshow des NDR

"deep und deutlich" zählt zu den reichweitenstärksten Talkshows für junge Menschen. In diesem "Safespace mit Publikum" teilen Stars und inspirierende Menschen ihre emotionalen Geschichten und sprechen über ihre seelischen Nöte. Mit dabei sind im Jahr 2025 u. a. Model Cheyenne Ochsenknecht, Schauspieler Maximilian Mundt, Fitness- und Mental-Health-Influencerin Sophia Thiel und Content Creatorin Kayla Shyx.

Bei "deep und deutlich" geht es um Themen aus der Lebensrealität junger Erwachsener: Identität, Sex, soziale Beziehungen, Rollenerwartungen, Gesellschaftspolitik oder ungewöhnliche Lebensentwürfe. Die Talkshow gibt Orientierung und Debattenfläche. "deep und deutlich" wird von beckground tv produziert im Auftrag des NDR und in Zusammenarbeit mit funk, dem Content-Netzwerk von ARD und ZDF.

Das Moderations-Trio

Aminata Belli ist TV-Moderatorin, Journalistin und Reporterin. Neben "deep und deutlich" ist sie in verschiedenen weiteren erfolgreichen Formaten wie in der funk-Reportagereihe "follow me.reports" zu sehen. 2021 wurde sie mit dem Förderpreis des Deutschen Fernsehpreises ausgezeichnet. Im gleichen Jahr wurde sie vom Forbes Magazin in die renommierte Liste der "30 unter 30" aufgenommen.

Michel Abdollahi steht seit mehr als 20 Jahren auf der Bühne und vor der Kamera. Bekannt geworden in der Hamburger Poetry Slam-Szene, arbeitet er heute vor allem als Journalist und Moderator, unter anderem als Gastgeber des NDR Talks "Käpt'ns Dinner". Er ist Autor aufsehenerregender Dokumentarfilme wie "Im Nazidorf", "Planet Without Apes" oder jüngst "Time to say goodbye" über die Jagd auf Eisbären.

Lola Weippert moderierte bereits mit 18 Jahren ihre erste eigene Radiosendung. Vier Jahre lang prägte sie die Morning-Show beim größten Jugendradiosender bigFM und moderierte anschließend bei RTL Shows wie "Das Supertalent" oder derzeit "Temptation Island". Auf Instagram engagiert sie sich für wichtige Themen wie den Kampf gegen Mobbing, Hass im Netz oder Gewalt an Frauen.

Interviewmöglichkeit

Die Moderator*innen Aminata Belli, Lola Weippert und Michel Abdollahi stehen für Interviews zu der Mental-Health-Kampagne von "deep und deutlich" in den nächsten Wochen gerne zur Verfügung. Bei Interesse werden Sie sich bitte an presse@ndr.de.

