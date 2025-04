NDR Norddeutscher Rundfunk

Iles Ahead! NDR Bigband startet mit Nikki Iles als neuer Chefdirigentin in die Saison 2025/26

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Hamburg (ots)

Die britische Bandleaderin, Pianistin und Komponistin Nikki Iles wird ab der Spielzeit 2025/26 neue Chefdirigentin der NDR Bigband. Sie folgt auf Geir Lysne und wird zunächst für zwei Jahre an der Spitze des renommierten Ensembles stehen.

Nikki Iles: "Ich fühle mich sehr geehrt, als neue Chefdirigentin der NDR Bigband die Arbeit mit dieser großartigen Band zu vertiefen. In den vergangenen vier Jahren habe ich mit ihr viele inspirierende Momente geteilt und mich mit den Musiker*innen sehr verbunden gefühlt. Die NDR Bigband ist ein Ensemble, das mit sehr viel Leidenschaft, Innovation und einem großen Erfahrungsschatz am Puls der Zeit lebt. Ich freue mich auf viele aufregende und dynamisch neue Kooperationen mit internationalen Musiker*innen, die die Vielfalt des Jazz präsentieren."

Nikki IIes, die 2020 als Teilnehmerin des Podiums für Komponist*innen und Arrangeur*innen der NDR Bigband auf sich aufmerksam machte, wurde bereits 2023 zur Composer-in-Residence des Ensembles ernannt. Das während dieser engen Zusammenarbeit entstandene gemeinsame Album "Face to Face" begeisterte sowohl das Publikum als auch die Kritik und wurde für den Deutschen Jazzpreis 2024 nominiert. Für ihren Einstand am 27. September in Hannover (NDR Konzerthaus) und am 28. September in Hamburg (Elbphilharmonie) bringt Nikki Iles ihr neues, der NDR Bigband auf den Leib komponiertes Werk "The Shadow of a Dream - Journeys through a Strange World" mit.

NDR Programmdirektorin Ilka Steinhausen: "Mit Nikki Iles beginnt eine neue Ära in der Geschichte unserer international gefeierten NDR Bigband. Wir hoffen auf viele neue, inspirierende Impulse, denn sie bringt ein fantastisches Netzwerk mit. Eine tolle Künstlerin - und die erste Frau an der Spitze einer Bigband in der ARD."

Michael Dreyer, NDR Bigband-Manager: "Nikki Iles ist eine Ausnahmeerscheinung in der Jazzwelt. Die NDR Bigband hat sich regelrecht in sie verliebt. Voller Freude blicken wir gespannt in die gemeinsame Zukunft."

Sandra Hempel und Klaus Heidenreich, Orchestervorstand NDR Bigband: "Mit Nikki Iles wird unsere Wunschkandidatin unsere neue Chefdirigentin. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit."

Nikki Iles und die NDR Bigband im Abo

Gemeinsam mit der NDR Bigband stellt die neue Chefdirigentin ein hochkarätiges Abonnement in Hamburg und in Hannover auf die Bühne. Drei Programme hat Nikki Iles dafür kuratiert und Solistinnen und Solisten wie die Sängerin Norma Winstone, die kanadischen Schwestern Ingrid und Christine Jensen und die Bassistenlegende Dave Holland eingeladen.

Zu ihrem ersten Projekt "The Shadow of a Dream - Journeys through a Strange World" (27./28. September 2025) sagt Nikki Iles: "In diesem Programm habe ich mich auf Themen der Einheit konzentriert - wie wichtig es ist, trotz der Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind, Empathie und eine gemeinsame Basis zu finden."

Gemeinsam mit der Trompeterin Ingrid Jensen und der Saxofonistin Christine Jensen bringt Nikki Iles kanadische Klang-Landschaften zum Leuchten. Mit dabei ist die kanadische Pianistin Kris Davis, die mit ihrem perkussiven Klavierspiel eine reizvolle Ergänzung zum lyrischen Stil der Jensens und der Power der NDR Bigband bringt. Das Motto: "Luminescent Landscapes" (14./15. Februar 2026).

"Spinning the Wheeler" - so könnte der Titel des dritten von Nikki Iles kuratierten Programmes lauten. Denn hier spinnen alle Beteiligten ihre Erfahrungen mit einem genialen Musiker weiter: mit Kenny Wheeler (1930-2014), dem "Master of Melancholy Chaos". Für das Projekt konnte Iles zwei Jazzlegenden gewinnen: die Sängerin Norma Winstone und den Bassisten und Miles-Davis-Weggefährten Dave Holland (20./ 21. Juni 2025).

Ausblick auf die Saison 2025/26

Die NDR Bigband wird in der Konzertsaison 2025/26 zudem u.a. mit Danilo Pérez, dem langjährigen Wayne-Shorter-Pianisten, der Hamburger Band TOYTOY sowie dem Kölner Jazztrompeter Frederik Köster zusammenarbeiten und den 100. Geburtstag von Miles Davis feiern.

Im Sendegebiet bringt die NDR Bigband ihre Produktionen auch in verborgene Winkel und ist bei wichtigen Festivals zu Gast, etwa den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern, Travejazz in Lübeck, Jazzfest Delmenhorst sowie JazzBaltica.

Auch der Nachwuchs kommt nicht zu kurz: Die NDR Bigband ist auf drei Schultouren im Sendegebiet unterwegs und arbeitet neu mit der Royal Academy of Music London zusammen.

Der Vorverkauf für die Abos in Hamburg beginnt am 3. April, für die Einzeltickets der Hamburg-Konzerte am 13. Mai. Die Abos für Hannover gibt's ab 16. Mai, Einzeltickets ab 19. Mai. Weitere Informationen sowie das vollständige Programm unter ndr.de/bigband. Der Film "NDR Bigband - Die Saison 2025/26: Welcome Nikki Iles" ist unter ndr.de/presse abrufbar.

Original-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell