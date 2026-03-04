PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

ZDF

Zehnte Staffel " MAITHINK X – Die Show"
Mai Thi Nguyen-Kim: "Ich kann es selbst kaum fassen"

Zehnte Staffel " MAITHINK X – Die Show" / Mai Thi Nguyen-Kim: "Ich kann es selbst kaum fassen"
  • Bild-Infos
  • Download

Mainz (ots)

Im März startet die mittlerweile zehnte Staffel der ZDFneo-Wissenschaftssendung "MAITHINK X – Die Show" mit sieben neuen Folgen. Die Chemikerin Dr. Mai Thi Nguyen-Kim liefert wissenschaftliche Einordnungen zu aktuellen gesellschaftlichen Debatten – relevant, witzig und immer wieder auch ein bisschen nerdy. "MAITHINK X – Die Show", 2026 für den Grimme-Preis in der Kategorie Unterhaltung nominiert, macht komplexe Zusammenhänge verständlich und sorgt dabei für Unterhaltung und Durchblick. Zum Jubiläum startet "MAITHINK X " auch einen TikTok-Kanal mit gut recherchierten Inhalten. Die neuen Folgen sind ab Sonntag, 8. März 2026, um 22.15 Uhr in ZDFneo zu sehen und am Sendetag ab 6.00 Uhr im ZDF-Streamingportal verfügbar.

"Als ich noch im Labor gearbeitet habe, hab ich mich immer gefragt, warum es denn keine Fernsehsendung gibt, die gleichzeitig unterhält und schlauer macht", erzählt Mai Thi Nguyen-Kim. "Daraus wurde dann irgendwann die Idee für 'MAITHINK X'. Jetzt gehen wir schon in die zehnte Staffel – ich kann es selbst kaum fassen. Zum Glück haben wir mittlerweile gezeigt, wie gut die Kombi aus Wissenschaft und Unterhaltung funktioniert, darüber freue ich mich sehr!"

Begleitend zur neuen Staffel startet "MAITHINK X" einen TikTok-Kanal und ergänzt so neben YouTube und Instagram das Social-Media-Portfolio von "MAITHINK X". Ziel des Angebots ist es, die Markenbekanntheit bei den jungen Zielgruppen auszubauen, ZDF-ferne Nutzerinnen und Nutzer zu erreichen und mit der Kombination aus Wissenschaft und Unterhaltung die User von TikTok zu erreichen.

In der neuen Staffel "MAITHINK X – Die Show" setzt sich Mai Thi Nguyen-Kim verständlich, unterhaltsam und alltagsnah mit diesen Themen auseinander:

Süßstoffe: Gesund oder gefährlich?

ZDF-Streaming-Portal ab Sonntag, 8. März 2026, 6.00 Uhr und um 22.15 Uhr in ZDFneo

Long Covid & ME/CFS – Blackbox der Pandemie

ZDF-Streaming-Portal ab Sonntag, 15. März 2026, 6.00 Uhr und um 22.15 Uhr in ZDFneo

Wie sicher ist unser Wasser wirklich?

ZDF-Streaming-Portal ab Sonntag, 22. März 2026, 6.00 Uhr und um 22.15 Uhr in ZDFneo

Wie unsere Erinnerung uns betrügt

ZDF-Streaming-Portal ab Sonntag, 29. März 2026, 6.00 Uhr und um 22.15 Uhr in ZDFneo

PFAS – Fluch der Ewigkeitschemikalien

ZDF-Streaming-Portal ab Sonntag, 12. April 2026, 6.00 Uhr und um 22.15 Uhr in ZDFneo

Was ist Musik?

ZDF-Streaming-Portal ab Sonntag, 19. April 2026, 6.00 Uhr und um 22.15 Uhr in ZDFneo

Die Wissenschaft der dummen Entscheidungen

ZDF-Streaming-Portal: Sonntag, 26. April 2026, 6.00 Uhr und um 22.15 Uhr in ZDFneo

Kontakt

Bei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Marion Leibrecht telefonisch unter 06131 – 70-16478.

Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail an pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108.

Pressefotos

Pressefotos erhalten Sie als Download (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100.

Weitere Informationen

Weitere Presseinformationen und für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten Previews zu "Süßstoffe: Gesund oder gefährlich?", "Long Covid & ME/CFS – Blackbox der Pandemie" (ab Donnerstag, 5. März) und "PFAS - Fluch der Ewigkeitschemikalien" (ab Freitag, 6. März) sind im ZDF-Presseportal zu finden.

Weitere Folgen von " MAITHINK X – Die Show" sind im ZDF-Streaming-Portal abrufbar.

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: ZDF
Weitere Storys: ZDF
Alle Storys Alle
  • 03.03.2026 – 16:50

    ZDF-Programmänderung Woche 10/26

    Mainz (ots) - Woche 10/26 Mi., 4.3. Bitte geänderten Programmablauf ab 19.25 Uhr beachten: 19.25 ZDF spezial (VPS 19.24/HD/UT) Krieg in Nahost Moderation: Andreas Klinner Im Streaming: 4. März 2026, 19.25 Uhr bis 4. März 2028 20.15 Schnee von gestern 21.45 heute journal 22.15 maybrit illner spezial (VPS 22.14/HD/UT) zum Krieg in Nahost Der Polit-Talk im ZDF Im Streaming: 4. März 2026, 22.15 Uhr bis 4. März 2028 23.15 auslandsjournal (VPS 22.15) 23.45 heute journal ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 14:49

    ZDF-Programmänderung ab Woche 10/26

    Mainz (ots) - Woche 10/26 Fr., 6.3. 14.50 sportstudio live Weltcup Skispringen Männer . . . Bitte Änderung und Ergänzung beachten: ca. 16.20 Uhr Alpiner Ski-Weltcup Abfahrt Frauen Zusammenfassung aus Val di Fassa/Italien Kommentator: Julius Hilfenhaus . . . Leichtathletik bei sportstudio.de: ISTAF Indoor aus Berlin mit Kommentator Felix Tusche ab 18.15 Uhr im Livestream ("Weltcup Nordische Kombination - Skispringen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren