„Hol dir deine Show!“ – MDR-Live-Show kommt nach Niederstriegis - mit Dieter „Maschine“ Birr, Mark Keller und Christin Stark

Leipzig (ots)

Die dritte Ausgabe von „Hol dir deine Show!“ kommt live aus Sachsen, aus dem kleinen Ort Niederstriegis, wo Mulde und Striegis zusammenfließen. Direkt am Ufer, im „Stadion des Friedens“, feiert der SV Grün-Weiß Niederstriegis e. V. an diesem Wochenende sein 75-jähriges Bestehen. Gemeinsam mit dem Verein und der ganzen Gemeinde eröffnen die beiden Moderatoren Felix Seibert-Daiker und Peter Imhof am 29. August um 20:15 Uhr im MDR das Jubiläumswochenende – mit einer 90-minütigen Live-Show voller Überraschungen, Aktionen und Musik. Die Sendung wird live im TV und in der ARD Mediathek übertragen.

Neben Stars wie Dieter „Maschine“ Birr, Mark Keller und Christin Stark stehen auch regionale musikalische Talente, Sportlerinnen und Sportler sowie der ehemalige Dynamo-Dresden-Torwart Benjamin Kirsten im Rampenlicht. Als regionaler Act bringt die Band „Zartbitter“ aus Döbeln Unterhaltung auf die Spielfläche.

Das Konzept der MDR-Showreihe ist klar: Im Herzen der Region gemeinsam etwas auf die Beine stellen. Keine klassischen Studioshows mit anonymer Großbühne – stattdessen werden kleine Orte in Mitteldeutschland zu lebendigen Fernsehkulissen, gestaltet von und mit den Menschen vor Ort. „Hol dir deine Show!“ steht für Transparenz, Teilhabe und Dialog.

An den Showtagen ist auch „MDR um Vier – der starke Osten“ mit der gesamten Sendung und seinem Team live vor Ort: Zu sehen am 29. August von 16 Uhr bis 17.45 im TV und in der ARD Mediathek.

Einladung für Medienvertreter und -vertreterinnen:

Redaktionskonferenz und Show

Bevor die Scheinwerfer am 29. August angehen, öffnet der MDR gemeinsam mit der Gemeinde Niederstriegis mit einer Vorab-Redaktionskonferenz vor Ort die Türen für Journalistinnen und Journalisten.

Wann: Dienstag, 19. August 2025, 18:00 Uhr

Wo: Sportplatz SV Grün-Weiß Niederstriegis e. V., Hohenlauft 12, 04741 Niederstriegis

Rund 20 Vertreterinnen und Vertreter aller Vereine, Gemeinschaften und Gewerke sind seit Wochen im Austausch mit dem MDR, um neben ihrem Berufs- und Vereinsleben eine große TV-Show zu stemmen. Bei der Redaktionskonferenz erleben Sie hautnah, wie Bühnenpläne entstehen, logistische Fäden zusammenlaufen, Stars und regionale Mitwirkende ins Showkonzept eingebunden werden – und wie überhaupt ein kleiner Ort zur Kulisse einer großen Live-Produktion wird.

Akkreditierung:

Bitte melden Sie sich per E-Mail mit Namen, Kontaktdaten und Medium/Kanal

bis Montag, 18. August, 11:00 Uhr für die Redaktionskonferenz

bis Mittwoch, 27. August, 12:00 Uhr für die Show

an: kommunikation-desk@mdr.de

