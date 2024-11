Initiative Wohnen.2050 e.V.

4. Praxisbericht der Initiative Wohnen.2050 erschienen

Frankfurt am Main/Berlin (ots)

Die Initiative Wohnen.2050 (IW.2050) veröffentlicht am heutigen "Tag der Wohnungswirtschaft" des GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V. ihren nunmehr 4. Praxisbericht. Dieser Report 2024/2025 ist eine Momentaufnahme der sozial orientierten Wohnungswirtschaft auf ihrem Weg in Richtung Klimaneutralität. Auf rund 160 Seiten gewähren bis zu 83 der mittlerweile 240 IW.2050-Partnerunternehmen und 13 Verbände und Institutionen anhand der in einer umfassenden Webabfrage ermittelten Zahlen, Daten und Fakten, individueller Klimastrategien und realisierter Projekte Einblicke in ihre praktische Arbeit.

"Der Blick hinter die Kulissen soll sowohl die Politik als auch die eigene Branche über Möglichkeiten und Maßnahmen der Energiewende im Bestand informieren, gleichzeitig aber auch sensibilisieren für die immensen Hemmnisse und Widerstände", so Felix Lüter, geschäftsführender Vorstand der Initiative Wohnen.2050 e.V. So stelle die Finanzierung der durch stetig neue Regularien auf EU- und Bundesebene gekennzeichneten Energie- und Wärmewende insbesondere für Wohnungsunternehmen mit sozialem Auftrag eines der größten Spannungsfelder dar. Vergrößert werde der Druck durch die allgemeine Wirtschafts- und Finanzlage, einhergehende Kostensteigerungen sowie nach wie vor akuten Wohnungs-, Personal- und Handwerker-Mangel.

Überlegungen zu Lösungsansätzen kommen in der Zwischenzeit vermehrt auch von der Wissenschaft - das belegt nicht nur das jüngst publizierte Manifest der "Initiative Praxispfad CO2-Reduktion im Gebäudesektor". Bereits im 4. Praxisbericht der IW.2050 wurde dem von Forschung und Lehre geforderten Paradigmenwechsel erstmals ein eigenes Kapitel mit mehreren Beiträgen gewidmet.

Auch der Faktor Regionalität spielt im aktuellen Report eine größere Rolle: Die ostdeutschen Verbände mit ihrer in einigen Bereichen vollkommen anders gelagerten Problematik erhielten mehr Raum für die Schilderung ihrer Herausforderungen sowie durchgeführte Studien.

Der 4. IW.2050-Praxisbericht ist ab sofort kostenfrei online abzurufen: https://www.iw2050.de/praxisbericht/

Original-Content von: Initiative Wohnen.2050 e.V., übermittelt durch news aktuell