True Crime: Neue norwegisch-deutsche Serie erzählt von abenteuerlicher Flucht aus einem Gefängnis - "Escape from Bolivia" ("Flucht aus Bolivien")

Hamburg (ots)

Inspiriert von einem skandinavischen "True Crime"-Fall, entsteht derzeit die norwegisch-deutsche Thriller-Serie "Escape from Bolivia". Die Dreharbeiten haben im September in Oslo begonnen, für die nächsten Szenen ist das Team nun in Kapstadt, Südafrika, angekommen. Im Mittelpunkt des Sechsteilers stehen drei junge Frauen aus Norwegen, die nach einem Partyurlaub wegen Kokainschmuggels in Bolivien verhaftet werden und ins Gefängnis müssen. Einer von den dreien gelingt - zusammen mit ihrem kleinen Sohn - die abenteuerliche Flucht durch den Dschungel. Auf deutscher Seite sind im Rahmen der "fabfiction"-Initiative der NDR, SWR und WDR beteiligt, von norwegischer Seite der Fernsehsender TV 2. Die Serie wird voraussichtlich 2026 in der ARD Mediathek uraufgeführt.

Drehbuchautorin, Regisseurin und Schauspielerin Emilie Beck hat mehr als acht Jahre an dem Projekt gearbeitet, das sich auf eine ausführliche Recherche des Originalfalls stützt. Sie ist Headautorin und führt bei einigen Episoden auch Regie. Die konzeptionelle Regie übernimmt die Norwegerin Anna Gutto. Das starke norwegische Frauenteam wird ergänzt durch ausführende Produzentin Marte Hansen von Fenomen.

Regisseurin und Headautorin Emily Beck: "Ich bin sicher, dass 'Escape from Bolivia' die Zuschauer bewegen, fesseln und herausfordern wird. Die Serie konzentriert sich auf Freundschaft, Verrat und Liebe sowie auf etwas Einzigartiges und Schönes wie Mutterschaft und darauf, alles für die Menschen zu tun, die einem wichtig sind. Gleichzeitig geht es in der Serie auch darum, was man bereit ist zu tun und zu opfern, um sich selbst zu retten, und darum, hinter Gittern aufwachsen zu müssen".

"Escape from Bolivia" - "Flucht aus Bolivien" - erzählt die Geschichte eines Überlebenskampfes. Die 17-jährige Ida, ihre Schwägerin Michelle (21) und Idas Freundin Cecilie (18) werden nach einem Partyurlaub am Flughafen in Bolivien brutal verhaftet und des Kokainschmuggels beschuldigt. Die drei Mädchen werden zu einem Leben hinter Gittern in einem der ärmsten Frauengefängnisse des Landes verurteilt. Ida merkt schnell, dass sie von Lügen und Verrat umgeben ist und dass man niemandem vertrauen kann. Gemeinsam mit ihrer Mutter Wencke hofft sie auf Unterstützung von den norwegischen Behörden, doch stattdessen kommt unerwartete Hilfe: Ein neu gegründetes Männermagazin hat den kühnen Plan, Ida zur Flucht zu verhelfen, gegen die Exklusivrechte an ihrer Story. Unter dem Schutz eines Söldners und mit ihrem neugeborenen Baby auf dem Arm trifft Ida die ultimative Entscheidung: Sie riskiert ihr Leben und begibt sich auf eine gefährliche Flucht durch den Dschungel Südamerikas.

Die Serie wird von den Produktionsfirmen Fenomen und 4 1/2 für TV 2 hergestellt in Koproduktion mit dem NDR, SWR, WDR und dem Nordisk Filmfond. Die Redaktion im NDR liegt bei Sabine Holtgreve und Rosa Krohn.

