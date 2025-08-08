PRESSEPORTAL Presseportal Logo

MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Mediendossier zum neuen Polizeiruf 110 aus Magdeburg „Sie sind unter uns“

Leipzig (ots)

Mit diesem Mediendossier möchten wir Sie auf die Ausstrahlung des neuen Polizeirufes 110 aus Magdeburg, mit Claudia Michelsen als Hauptkommissarin Doreen Brasch und Felix Vörtler als Kriminalrat Uwe Lemp, hinweisen.

Der Krimi wird am 21. September, 20.15 Uhr, im Ersten ausgestrahlt.

Zum Kurzinhalt:

Im 21. Fall werden Kriminalhauptkommissarin Doreen Brasch und Kriminalrat Uwe Lemp mit einem erschütternden Amoklauf an einer Magdeburger Schule konfrontiert.

Weiterführende Informationen finden Sie hier: https://ots.de/P2s8gI

Der Film steht für Rezensionszwecke im Vorführraum des Ersten zur Verfügung: presse.daserste.de

Honorarfreie Fotos finden Sie auch unter ardfoto.de.

Pressekontakt:

MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Bianca Hopp, Tel.: (0341) 3 00 64 32, E-Mail:
kommunikation-desk@mdr.de

Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell

