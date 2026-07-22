Sonntag, 26. Juli 2026, 12.00 Uhr
ZDF-Fernsehgarten
Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste
live aus dem Sendezentrum Mainz
Mainz (ots)
Bitte geänderten Programmtext beachten!!
Sonntag, 26. Juli 2026, 12.00 Uhr
ZDF-Fernsehgarten
Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste
live aus dem Sendezentrum Mainz
Family Battle im Fernsehgarten! Drei Promipaare treten für drei Familien gegeneinander an. Außerdem stehen bei Kiwi Handball, Angeln, Kochen und 50 Jahre "Biene Maja" auf dem Programm.
Gäste: Frauke und Nele Ludowig, Patricia und Iggi Kelly, Stefanie Hertel und Johanna Mross, Amanda Marshall, Oli.P, Marie Reim, Wilhelmine, More Than Words, Linda Hesse, Steffen Jung, FausT, Markus und Armin Roßmeier.
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