Statistisches Bundesamt

Pressemitteilung "Verarbeitendes Gewerbe (Auftragseingang und Umsatz), Januar 2026" des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) am 6.3.2026 verschiebt sich auf 9.3.2026

Wiesbaden (ots)

Die für Freitag, 6.3.2026, angekündigte Pressemitteilung "Verarbeitendes Gewerbe (Auftragseingang und Umsatz), Januar 2026" muss wegen einer verspätet eingegangenen Datenkorrektur für Bayern auf Montag, 9.3.2026, 8:00 Uhr verschoben werden.

Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.

