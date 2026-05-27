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ZDF

ZDF-Programmhinweis
Sonntag, 31. Mai 2026, 12.00 Uhr
ZDF-Fernsehgarten

Mainz (ots)

Bitte beachten Sie den aktualisierten Programmtext:

Sonntag, 31. Mai 2026, 12.00 Uhr 
ZDF-Fernsehgarten 
Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste
live aus dem Sendezentrum Mainz

Bingo im Fernsehgarten! Vier Promis batteln sich um Kugeln und Zahlen in actionreichen Spielen. Sturmwaffel checkt Foodtrends, und es gibt ein spannendes Rennen auf dem ZDF-Gelände. 

Gäste: Sabrina Mockenhaupt, Mirja du Mont, Kevin Großkreutz, Simon Gosejohann, Chris de Burgh, Florian Künstler, Anna-Maria Zimmermann, Tim Peters, Remo Forrer, Amyy, Thorsteinn Einarsson, PAENDA, Tabi & Alina und Julian Reim.

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

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Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

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