ZDF

ZDF-Programmhinweis

Sonntag, 31. Mai 2026, 12.00 Uhr

ZDF-Fernsehgarten

Mainz (ots)

Bitte beachten Sie den aktualisierten Programmtext: Sonntag, 31. Mai 2026, 12.00 Uhr ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste live aus dem Sendezentrum Mainz Bingo im Fernsehgarten! Vier Promis batteln sich um Kugeln und Zahlen in actionreichen Spielen. Sturmwaffel checkt Foodtrends, und es gibt ein spannendes Rennen auf dem ZDF-Gelände. Gäste: Sabrina Mockenhaupt, Mirja du Mont, Kevin Großkreutz, Simon Gosejohann, Chris de Burgh, Florian Künstler, Anna-Maria Zimmermann, Tim Peters, Remo Forrer, Amyy, Thorsteinn Einarsson, PAENDA, Tabi & Alina und Julian Reim.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell