MagentaSport

Basketball EM live bei MagentaSport, ab Freitag: Supercup mit Serbien und Deutschland

"Ersten 20 Minuten waren grausam" Weltmeister sucht das Feintuning, Theis greift beim Super Cup wieder ein

München (ots)

Deutschland gewinnt auch den 2. EM-Test gegen Slowenien. Tut sich mit Kapitän Dennis Schröder beim 80:70 gegen ruppige Slowenen und ohne dessen Superstar Doncic recht schwer. Trainer Alex Mumbru war daher nicht glücklich: "Wir müssen uns noch in vielen Dingen verbessern."

Die positive Nachricht: Daniel Theis berichtet im Interview mit MagentaSport von seiner baldigen Rückkehr: "Mein körperlicher Zustand ist gut. Mein Ziel ist es, dass ich beim Supercup ab Freitag das erste Spiel machen werde." Am kommenden Freitag geht es gegen die Türkei (live bei MagentaSport ab 17.30 Uhr).

Franz Wagner, zwischenzeitlich musste er an der aufgeschürften Hand versorgt werden, gefällt die Spielweise unter Trainer Alex Mumbru: "Es gibt spielerisch unter Alex Mumbru kleine Unterschiede, die zu unserer Gruppe passen." Offensiv soll es im Umschaltspiel schneller gehen. "Die ersten 20 Minuten waren grausam", bilanziert Dennis Schröder, der Kapitän muss sich auch noch anpassen: "Der neue Trainer will sehr physisch und schnell spielen. Da müssen wir uns daran gewöhnen. Aber wir glauben an das System. Es ist egal wie dreckig ein Spiel manchmal ist."

Bei MagentaSport-Experte Per Günther über die neue Spielweise unter Mumbru: "Er macht nicht einfach das weiter, was Coach Herbert aufgebaut hat. Die Frage ist inwieweit du diese Geschwindigkeit auf ein FIBA-Turnier wie die EM adaptieren kannst."

Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen zum Testspiel der deutschen Basketball-Nationalmannschaft gegen Slowenien. Die Basketball-EM in Finnland und Estland beginnt für das deutsche Nationalteam am 27. August um 14.45 Uhr. Nach dem Supercup ab kommenden Freitag spielt das DBB-Team noch zweimal gegen Spanien (am 21.8. und 23.8.). Alle Spiele und alle Spiele der EM gibt es live bei MagentaSport, die deutschen Partien gibt´ s live und kostenlos.

Deutschland - Slowenien 80:70

Auch ohne Luka Doncic erweist sich Slowenien in Mannheim als hartnäckiger Gegner für die deutsche Basketballnationalmannschaft. Dennis Schröder überzeugt bei seiner Rückkehr im Zusammenspiel mit Franz Wagner.

Stimmen zum Spiel

Münchner Tristan da Silva spielt seit fünf Jahren in den USA, erst am College, nun seit einem Jahr bei Orlando in der NBA : "Es war nicht schön, aber wir haben es noch rausgerissen. Wir haben noch Sachen vor uns, an denen wir noch arbeiten müssen. Wir sind als Gruppe zusammengeblieben. Das Spiel zeigt, was wir auch an schlechten Tagen können. Der Basketball ist für mich anders. Ich muss mich noch gewöhnen. Es gefällt mir, dass ich zurück in Europa bin."

Der Link zum Interview:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=NUFzMUtKVitZQzFYZmRURWw4eXN0UXhTUU5XZks1aGJBRDQzM0YrVXdrUT0=

Das Fazit von Franz Wagner: "Wir müssen ein bisschen weniger foulen. Sonst fand ich den ersten Auftritt schon ganz gut. Es tut weh, wenn wir so gute Jungs wie Moritz Wagner nicht dabei hat. Aber es läuft gut an. Die Trainings waren sehr intensiv. Es gibt spielerisch unter Alex Mumbru kleine Unterschiede, die zu unserer Gruppe passen" Der Link zum Interview:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RnM3RmJYU2tkZ1JQOWVTSGNnTWlwYkU0QnlBbXVkeDdHVkdTc3hNak05Zz0=

Dennis Schröder: "Die ersten 20 Minuten waren grausam. Wir haben trotzdem geführt. Wir müssen einen Weg finden, wie wir als Team 40 Minuten lang gut spielen. Der neue Trainer will sehr physisch und schnell spielen. Da müssen wir uns daran gewöhnen. Aber wir glauben an das System. Es ist egal wie dreckig ein Spiel manchmal ist."

Der Link zum Interview:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TW5LNUtFK1l5V1Fab3FaNFJPbFljNkhJMEpYZnowTkNrZXJHaEFuQWN1TT0=

Daniel Theis fehlt noch nach seiner Verletzung, hat das Comeback in den kommenden Testspielen aber vor Augen: "Mein körperlicher Zustand ist gut. Mein Ziel ist es, dass ich beim Supercup ab Freitag das erste Spiel machen werde. Unsere Defensive spielt sehr aggressiv, immer kurz vorm Foul. Alex Mumbru möchte sehr schnell spielen. Da müssen wir in den kommenden Spielen noch eine Balance finden. Er möchte nicht sehen, dass einer viel rumdribbelt. Es wird noch ein paar Spiele dauern bis wir ins Detail gehen können. So jemand wie Tristan da Silva spielt nun zum ersten Mal FIBA-Basketball. Der wird noch wichtig für uns."

Der Link zum Interview:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=aHQzLy9ZVXZxOEk5ZjlhUzIvMXlvS1RNNTN0cW81ZnBIVDlKWHZ4eXhLST0=

Alex Mumbru, Trainer Deutschland, nimmt das schnelle Umschaltspiel in den Fokus: "Wir müssen uns noch in vielen Dingen verbessern. Wir sind beim schnellen Umschalten noch nicht gut genug und sollten bei unserer defensiven Aggressivität auf die Fouls achten. Wir sind sehr flexibel und müssen als Team in den Freundschaftsspielen noch wachsen." Der Link zum Interview:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=dzc4ZGdZaFpKRFg3bEl2cllEcExGbFZzWVVvL0R3aDJSa29RY2x0MWlKRT0=

MagentaSport-Experte Per Günther gibt vor der Partie gegen Slowenien seine Einschätzung zur deutschen Nationalmannschaft ab. Per Günther über...

...den neuen Coach Alex Mumbru: "Er macht einen sympathischen Eindruck, hat ein ansteckendes Lachen. Die Erwartungshaltung ist ordentlich. Er bringt ein paar neue Aspekte mit ein: die offensive Geschwindigkeit und defensive Aggressivität. Das ist mit Risiko behaftet. Er macht nicht einfach das weiter, was Coach Herbert aufgebaut hat. Die Frage ist inwieweit du diese Geschwindigkeit auf ein FIBA-Turnier wie die EM adaptieren kannst. Da bin ich etwas skeptisch. Diese Mannschaft wird angeführt von Dennis Schröder. Diese starke Persönlichkeit musst du auf deiner Seite haben."

Der Link zum Interview:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=dTlJbHlUU250Kzh4TDdDV0VtczhyM0pmcU5DN1htZkUrM1ArYklMRzdYZz0=

...den deutschen Kader: "Das ist ein Topkader. Das Fragezeichen ist der Gesundheitszustand der Spieler auf der Position 5: Kriegt man nochmal diese weltmeisterlichen Auftritte von Johannes Voigtmann? Was ist mit dem Knie von Daniel Theis? Aber: der Kader ist so variabel auf den langen Positionen. Mit David Krämer hat man neben Andreas Obst auf einmal einen zweiten Werfer. Mit den Anführern Franz Wagner und Dennis Schröder ist das ein Wahnsinnskader!"

Der Link zum Interview:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=QW5qSWFkWENrV1d5Zm53UlV2UmZKQzRiWENObkhtYjZjaHo5WHl2Tnlvdz0=

...Topstar Franz Wagner: "Er ist noch besser geworden. Es gibt nur bei seinem Wurf ein kleines Fragezeichen. Er wird im System von Alex Mumbru noch mehr die Möglichkeiten bekommen im schnellen Umschalten. Man kommt sofort ins Schwärmen, wenn man über ihn spircht."

Der Link zum Interview:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ckRwV2xnVktaZlVUL256aFhSWms0YnRUYmJTaE1pTE44dEV3Mk5nekNKbz0=

...Dennis Schröder als Leader und das Fehlen von Moritz Wagner: "Dennis Schröder wird wieder der Anführer sein. Er wird wieder der Laute sein. Eigentlich hatte man sich erhofft, dass neben ihm noch einer in die Rolle schlüpft. Das war der Verletzte Moritz Wagner. Das ist ein großer Verlust, den wir zu vermelden haben. Man muss hoffen, dass die anderen Spieler den Moritz Wagner in sich haben. Er ist unangenehm und fordert die Spieler auch im Training immer wieder." Der Link zum Interview:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=aWFYN1NERXZobHpjSzFzNTFWVi9Vb250ZFFxTkRBNk1vNzBwQm95RWE2TT0=

Einzelclips aus dem Spiel:

Zusammenspiel der Superstars: nach dem Steal von Dennis Schröder geht es im Zusammenspiel mit Franz Wagner zu schnell für die Slowenen:

Der Link zum Clip:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VGM3OWpURnBHSUhQR2FZeFFpTkdCQ0puTWxENUxoR1hOMGlGNWltYThhST0=

Die Deutschen wollen unter Trainer Alex Mumbru schnell spielen, Isaac Bonga hebt nach dem Fastbreak gleich mal ab:

Der Link zum Clip:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Y2ZnZGNZZVVBQ0FqRXFkZzJZV3JFWVd0a2syaSt3d3dKSXdnV1Q2MWF1ND0=

Ein Führungsspieler übernimmt Verantwortung und den Dreier. Den Nachwuchs freut die Aktion von Dennis Schröder.

Der Link zum Clip:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZGNNNWFVcXNtd1FCZ2d1Qzc3SmFFajRZTFZPUittKzhTREZsRXRHRDI3OD0=

Der Nachwuchs schaut sich schon einmal auf dem Court um. Dennis Schröder im lockeren Spielchen - Der Link zum Clip:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TGhuK3hSb2Jyd2Q3SzFnTk05NUdlVWtQUUFlaW94TG5lYko1YlRJeU9uST0=

Slowenien tritt ohne Superstar Luka Doncic an.

Der Link zum Clip:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=MGttM0RBemdYS0g5WEtyRDNIdkV4UmhJcnpOc1d4WHdBbTlYTTdjZ0RIST0=

Basketball live bei MagentaSport

Letzter Feinschliff: Die Testspiele vor der EuroBasket - live bei MagentaSport

Auch die letzten Testspiele der deutschen Mannschaft (bis 23. August) vor dem EM-Start sind live bei MagentaSport zu sehen - darunter der prestigeträchtige Turkish Airlines Supercup 2025 in München mit Top-Favorit Serbien, Türkei und Tschechien (15. und 16. August) sowie gegen den Titelverteidiger Spanien (21. und 23. August).

Turkish Airlines Supercup 2025 (in München):

Freitag, 15. August

17:30 Uhr: Deutschland - Türkei

20:30 Uhr: Serbien - Tschechien

Samstag, 16. August

17:45 Uhr: Spiel um Platz 3

20:30 Uhr: Finale

Weitere Testspiele:

Donnerstag, 21. August (ab 20:50 Uhr)

Spanien - Deutschland

Samstag, 23. August (ab 18:30 Uhr)

Deutschland - Spanien

Ab 27. August: Start der FIBA EuroBasket 2025 - alle Spiele live bei MagentaSport, alle deutschen Spiele kostenlos

Ab 05. September: 3x3 EuroCup aus Kopenhagen - alle Spiele live, deutsche Spiele und Finaltag kostenlos

Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuell