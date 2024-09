Der Countdown läuft: Diese Immobilienprofis gehen ins Rennen um den Deutschen Immobilienpreis 2024

immowelt

Nürnberg (ots)

Nominierte für den Deutschen Immobilienpreis 2024: Expertenjury hat die jeweils besten 3 Bewerber in 7 Kategorien ausgewählt

Online-Voting für Publikumspreis "Haus der Herzen" noch bis 30. September unter gewinnspiel.deutscher-immobilienpreis.de

Neu in diesem Jahr: Auszeichnung der "Persönlichkeit des Jahres" für herausragende Verdienste um die Immobilienbranche

Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt am 14. November im Rahmen einer Gala im WECC Westhafen Event & Convention Center in Berlin

Die Nominierten für den Deutschen Immobilienpreis 2024 stehen fest. Nach Abschluss der Bewerbungsphase hat die unabhängige Fachjury aus über 600 Einreichungen jeweils 3 Nominierte in 7 Kategorien ausgewählt. Diese gehen nun ins Rennen um eine Trophäe bei der feierlichen Gala am 14. November. In der 8. Kategorie "Haus der Herzen" läuft noch bis zum 30. September das öffentliche Publikumsvoting. Erstmals wird in diesem Jahr zudem die Auszeichnung "Persönlichkeit des Jahres" für herausragende Verdienste um die Immobilienbranche verliehen. Die Anwärter auf den Ehrenpreis konnten sich nicht bewerben, sondern wurden von der Jury ausgewählt. Der Gewinner wird im Rahmen der Gala am 14. November in Berlin bekanntgegeben. Durch den Abend unter dem diesjährigen Motto "Perspektivenwechsel" führt vor über 500 Gästen abermals die bekannte Moderatorin Laura Wontorra.

"Die große Zahl an eindrucksvollen Bewerbungen für den Deutschen Immobilienpreis unterstreicht einmal mehr die Innovationskraft der Immobilienprofis in Deutschland", sagt Laura Wilhelms, Vice President Sales bei immowelt. "Ich gratuliere allen Nominierten und wünsche ihnen viel Erfolg für die Pitchphase."

Die Nominierten für den Deutschen Immobilienpreis 2024

Makler des Jahres

Aigner Immobilien GmbH

moovin Immobilien GmbH

Weitblick Immobilien GmbH

Verwalter des Jahres

ecowo GmbH

Mönig Immobilienmanagement GmbH

PANDION Servicegesellschaft mbH

Green Project

Georg Reisch GmbH & Co. KG

GLS Gemeinschaftsbank eG

PRIMUS developments GmbH

Newcomer des Jahres

Becatur Beratungsgesellschaft für nachhaltiges Bauen mbH

ImmoFolia Accounting GmbH

MY FOREST GmbH

Best Brand

26 HOMES GmbH

BÖCKER-Wohnimmobilien GmbH

Vonovia SE

Branchen-Pionier

Good Mobility Council GmbH

GROPYUS Technologies GmbH

TRIQBRIQ AG

Local Hero

Dieckmann Immobilien GmbH

R.B. Makler GmbH

Wolff Immobilien

Haus der Herzen - Publikums-Online-Voting bis zum 30. September

Persönlichkeit des Jahres - Bekanntgabe am 14. November

Mit digitalem Pitch: Nominierte können Jury von sich überzeugen

Für die Nominierten beginnt nun die entscheidende Phase: Vom 16. September bis zum 16. Oktober haben alle nominierten Immobilienprofis die Möglichkeit, mit einem digitalen Pitch ihre Siegchancen zu verbessern: Ob Video oder PowerPoint-Präsentation - der Fantasie sind hierbei keine Grenzen gesetzt. Am Tag vor der Abendgala entscheidet die Jury anhand der zusätzlich eingereichten Unterlagen in ihrer zweiten Sitzung über die Preisträger des Deutschen Immobilienpreises 2024. Die Bekanntgabe der Gewinner und Übergabe der Trophäen findet dann am 14. November im Berliner Westhafen Event & Convention Center statt.

Geballte Kompetenz in der Jury

Für den Deutschen Immobilienpreis 2024 wurde die unabhängige Jury erneut mit hochqualifizierten Experten aus verschiedenen Fachbereichen besetzt:

Inga Beyler: Managing Partner, Baustein Executive Search GmbH

Michael Fabricius: Leitender Redakteur Immobilien, WELT

Martin Kaßler: Geschäftsführer des Verbandes der Immobilienverwalter Deutschland e. V.

Carolin Hegenbarth: Bundesgeschäftsführerin IVD

Laura Kolb: Leiterin Digitales, Redaktion IZ Immobilien Zeitung

Larissa Lapschies: Geschäftsführerin der ADI Akademie der Immobilienwirtschaft GmbH

Miriam Beul: Geschäftsführende Inhaberin der Netzwerkagentur für urbane Kommunikation Texte + Talks

Dr.-Ing. Claudia Nagel: Geschäftsführerin und Co-Gründerin High Rise Ventures

Sun Jensch: Gesellschafterin bei DAPB - Deutsche Agentur für Politikberatung GmbH

Georg Ortner: Immobilienexperte und Verkaufstrainer in der deutschen Immobilienwirtschaft

Aygül Özkan: Hauptgeschäftsführerin Zentraler Immobilien Ausschuss e.V.

Über den Deutschen Immobilienpreis:

Der Deutsche Immobilienpreis powered by immowelt zeichnet herausragende Leistungen und Projekte der Immobilienwirtschaft aus. Er ist die erste Auszeichnung am deutschen Markt, die es sich zum Ziel gemacht hat, die gesamte Bandbreite der Immobilienbranche widerzuspiegeln. Der Deutsche Immobilienpreis wurde 2020 von immowelt ins Leben gerufen.

Weitere Informationen unter www.deutscher-immobilienpreis.de.

Fotos von der Verleihung des Deutschen Immobilienpreis 2023 finden Sie unter

deutscher-immobilienpreis.de/impressionen.

Über immowelt:

Das Immobilienportal immowelt.de ist einer der führenden Online-Marktplätze für Miet- und Kaufimmobilien in Deutschland. Die Plattform bringt seit über 30 Jahren erfolgreich Eigentümer, Immobilienprofis und Suchende zusammen. Die immowelt Mission ist es, künftig alle Schritte der Immobilientransaktion zu digitalisieren, um diese für alle Beteiligten so unkompliziert und einfach wie möglich zu gestalten. immowelt unterstützt mit datengestützten Services die unkomplizierte Suche nach einer Mietwohnung, die effektive Vermarktung einer Immobilie und maßgeschneiderte Finanzierungen der eigenen vier Wände. Dank jahrzehntelanger Erfahrung und breitem Immobilien-Know-how kreiert immowelt so das perfekte Erfolgserlebnis für Mieter und Vermieter, Immobilienprofis, Immobilieneigentümer und Käufer.

Betrieben wird immowelt.de von der AVIV Germany GmbH, die zur AVIV Group gehört, einem der größten digitalen Immobilien-Tech-Unternehmen der Welt.

