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ZDF-Programmänderung ab Woche 23/26

Mainz (ots)

Woche 23/26 So., 31.5. 20.15 sportstudio live Fußball-Länderspiel Deutschland - Finnland Bitte Ergänzung beachten: Expertin: Friederike Kromp Mi., 3.6. Bitte neuen Ausdruck beachten: 22.45 Die Spur (HD/UT) Benzos, Tilidin, Oxys – Jugend im Rausch Film von Sanja Hardinghaus und Susanne Amann Kamera: Robert Engelke, Eduard Heizmann, Jakob Kruczek-Becker Deutschland 2026 Im Streaming: 1. März 2026, 18.00 Uhr bis 4. März 2031 Woche 28/26 So., 5.7. Bitte geänderten Programmablauf und Ausdrucke ab 6.00 Uhr beachten: 6.00 Vegesaurier 6.05 Simon Superhase (VPS 6.04/HD/Dd 5.1) Super-Fußball Animationsserie nach den Büchern von Stephanie Blake Schnitt: Manon Chevalaria, Noémie Esteller, Thomas Mouton, Augustin Renard Musik: Séverin Drehbuch: Simon Lecocq, Julien Cayot Regie: Julien Cayot Storyboard: Olivier Goddin Frankreich 2022 Im Streaming: 1. Januar 2027, 10.00 Uhr bis 1. April 2027 6.10 Simon Superhase (VPS 6.09/HD/Dd 5.1) Angriff der Robo-Läuse Animationsserie nach den Büchern von Stephanie Blake Schnitt: Manon Chevalaria, Noémie Esteller, Thomas Mouton, Augustin Renard Musik: Séverin Drehbuch: Simon Lecocq, Julien Cayot, Balthazar Chapuis Regie: Julien Cayot Frankreich 2022 Im Streaming: 1. Januar 2027, 10.00 Uhr bis 1. April 2027 zu So., 5.7. 6.15 Simon Superhase (HD/Dd 5.1) Findet den Schlüssel! Animationsserie nach den Büchern von Stephanie Blake Schnitt: Manon Chevalaria, Noémie Esteller, Thomas Mouton, Augustin Renard Musik: Séverin Drehbuch: Simon Lecocq, Julien Cayot, Balthazar Chapuis Regie: Julien Cayot Frankreich 2022 Im Streaming: 1. Januar 2027, 10.00 Uhr bis 1. April 2027 6.20 Simon Superhase (HD/Dd 5.1) Total verschleimt Animationsserie nach den Büchern von Stephanie Blake Schnitt: Manon Chevalaria, Noémie Esteller, Thomas Mouton, Augustin Renard Musik: Séverin Drehbuch: Simon Lecocq, Julien Cayot Regie: Julien Cayot Frankreich 2022 Im Streaming: 1. Januar 2027, 10.00 Uhr bis 1. April 2027 (Weiterer Ablauf ab 6.25 Uhr wie vorgesehen. "Vegesaurier: Ich bin Ginger" und "Rudis Rasselbande: Grete steckt fest" entfallen.) Mi., 8.7. Bitte Änderung beachten: 22.45 Die Spur (HD/UT) Deutschland 2026 ("Die Spur: Benzos, Tilidin, Oxys – Jugend im Rausch" wird auf Mi., 3.6., 22.45 Uhr vorgezogen.) ________________________ Bitte Änderung beachten: 3.45 Die Spur (HD/UT) (von 22.45 Uhr) Deutschland 2026 (Die Wiederholung "Die Spur: Benzos, Tilidin, Oxys – Jugend im Rausch" entfällt.)

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