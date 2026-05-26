PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 23/26

Mainz (ots)

Woche 23/26

So., 31.5.

20.15     sportstudio live
          Fußball-Länderspiel
          Deutschland - Finnland
          Bitte Ergänzung beachten:
          Expertin: Friederike Kromp


Mi., 3.6.

Bitte neuen Ausdruck beachten:

22.45     Die Spur   (HD/UT)
          Benzos, Tilidin, Oxys – Jugend im Rausch
          Film von Sanja Hardinghaus und Susanne Amann
          Kamera: Robert Engelke, Eduard Heizmann, Jakob Kruczek-Becker
          Deutschland 2026
          Im Streaming: 1. März 2026, 18.00 Uhr bis 4. März 2031



Woche 28/26

So., 5.7.

Bitte geänderten Programmablauf und Ausdrucke ab 6.00 Uhr beachten:

 6.00     Vegesaurier

 6.05     Simon Superhase   (VPS 6.04/HD/Dd 5.1)
          Super-Fußball
          Animationsserie nach den Büchern von Stephanie Blake

          Schnitt: Manon Chevalaria, Noémie Esteller, Thomas Mouton, Augustin Renard
          Musik: Séverin
          Drehbuch: Simon Lecocq, Julien Cayot
          Regie: Julien Cayot
          Storyboard: Olivier Goddin
          Frankreich 2022
          Im Streaming: 1. Januar 2027, 10.00 Uhr bis 1. April 2027

 6.10     Simon Superhase   (VPS 6.09/HD/Dd 5.1)
          Angriff der Robo-Läuse
          Animationsserie nach den Büchern von Stephanie Blake

          Schnitt: Manon Chevalaria, Noémie Esteller, Thomas Mouton, Augustin Renard
          Musik: Séverin
          Drehbuch: Simon Lecocq, Julien Cayot, Balthazar Chapuis
          Regie: Julien Cayot
          Frankreich 2022
          Im Streaming: 1. Januar 2027, 10.00 Uhr bis 1. April 2027
 

zu So., 5.7.

 6.15     Simon Superhase   (HD/Dd 5.1)
          Findet den Schlüssel!
          Animationsserie nach den Büchern von Stephanie Blake

          Schnitt: Manon Chevalaria, Noémie Esteller, Thomas Mouton, Augustin Renard
          Musik: Séverin
          Drehbuch: Simon Lecocq, Julien Cayot, Balthazar Chapuis
          Regie: Julien Cayot
          Frankreich 2022
          Im Streaming: 1. Januar 2027, 10.00 Uhr bis 1. April 2027

 6.20     Simon Superhase   (HD/Dd 5.1)
          Total verschleimt
          Animationsserie nach den Büchern von Stephanie Blake

          Schnitt: Manon Chevalaria, Noémie Esteller, Thomas Mouton, Augustin Renard
          Musik: Séverin
          Drehbuch: Simon Lecocq, Julien Cayot
          Regie: Julien Cayot
          Frankreich 2022
          Im Streaming: 1. Januar 2027, 10.00 Uhr bis 1. April 2027

(Weiterer Ablauf ab 6.25 Uhr wie vorgesehen.
"Vegesaurier: Ich bin Ginger" und "Rudis Rasselbande: Grete steckt fest" entfallen.)


Mi., 8.7.

Bitte Änderung beachten:

22.45     Die Spur   (HD/UT)
          Deutschland 2026

("Die Spur: Benzos, Tilidin, Oxys – Jugend im Rausch" wird auf Mi., 3.6., 22.45 Uhr
vorgezogen.)

________________________

Bitte Änderung beachten:

 3.45     Die Spur   (HD/UT)
          (von 22.45 Uhr)
          Deutschland 2026

(Die Wiederholung "Die Spur: Benzos, Tilidin, Oxys – Jugend im Rausch" entfällt.)

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: ZDF
Weitere Storys: ZDF
Alle Storys Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren