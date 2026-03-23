ZDF-Programmänderung ab Woche 13/26

Mainz (ots) - Bitte beachten Sie den aktualisierten Programmtext Sonntag, 19. April 2026, 9.30 Uhr Evangelischer Gottesdienst Sonne und Salz Aus der Kirche La Porciuncula in Palma de Mallorca Im evangelischen Gottesdienst auf der Ferieninsel Mallorca ist die deutsch-sprachige Gemeinde diesen Sonntag zu Gast in der ...

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