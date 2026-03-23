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ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 13/26

Mainz (ots)

Woche 13/26

Mo., 23.3.

Bitte Programmänderung um 19.25 Uhr beachten:

19.25     ZDF spezial   (VPS 19.24/HD/UT)
          Absturz der SPD - Reaktionen auf die Wahl
          Moderation: Shakuntala Banerjee
          Im Streaming: 23. März 2026, 19.20 Uhr bis 23. März 2028

19.40     WISO   (VPS 19.25/HD/UT)


(Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.)



Woche 17/26

Mi., 22.4.

20.15     sportstudio live
          DFB-Pokal, Halbfinale
          Bayer 04 Leverkusen - FC Bayern München
          . . .

          Bitte Ergänzungen beachten:
          Kommentator: Oliver Schmidt
          Moderation: Sven Voss
          Experte: Christoph Kramer

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

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