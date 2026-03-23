ZDF-Programmänderung ab Woche 13/26
Mainz (ots)
Woche 13/26 Mo., 23.3. Bitte Programmänderung um 19.25 Uhr beachten: 19.25 ZDF spezial (VPS 19.24/HD/UT) Absturz der SPD - Reaktionen auf die Wahl Moderation: Shakuntala Banerjee Im Streaming: 23. März 2026, 19.20 Uhr bis 23. März 2028 19.40 WISO (VPS 19.25/HD/UT) (Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.) Woche 17/26 Mi., 22.4. 20.15 sportstudio live DFB-Pokal, Halbfinale Bayer 04 Leverkusen - FC Bayern München . . . Bitte Ergänzungen beachten: Kommentator: Oliver Schmidt Moderation: Sven Voss Experte: Christoph Kramer
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