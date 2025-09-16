ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 38/25

Woche 38/25 Di., 16.9. Bitte geänderten Programmablauf ab 19.00 Uhr beachten: 19.00 heute 19.19 Wetter (VPS 19.20) 19.20 ZDF spezial (VPS 19.21/HD/UT) Offensive in Gaza-Stadt - Israel schickt Bodentruppen Moderation: Andreas Klinner Im Streaming: 16. September 2025, 19.20 Uhr bis 16. September 2027 19.40 Die Rosenheim-Cops (VPS 19.25) 20.25 Das war dann mal weg (VPS 20.15) 21.10 frontal (VPS 21.00) (Weiterer Ablauf ab 21.45 Uhr wie vorgesehen.) Woche 39/25 Fr., 26.9. 23.30 aspekte Bitte Ergänzung beachten: Entwicklungshilfe - Wem nützt sie wirklich?

