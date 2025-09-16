PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 38/25

Mainz (ots)

Woche 38/25

Di., 16.9.

Bitte geänderten Programmablauf ab 19.00 Uhr beachten:

19.00     heute

19.19     Wetter   (VPS 19.20)

19.20     ZDF spezial   (VPS 19.21/HD/UT)
          Offensive in Gaza-Stadt - Israel schickt Bodentruppen 
          Moderation: Andreas Klinner
          Im Streaming: 16. September 2025, 19.20 Uhr bis 16. September 2027

19.40     Die Rosenheim-Cops   (VPS 19.25)

20.25     Das war dann mal weg   (VPS 20.15)

21.10     frontal   (VPS 21.00)

(Weiterer Ablauf ab 21.45 Uhr wie vorgesehen.)



Woche 39/25

Fr., 26.9.

23.30     aspekte
          Bitte Ergänzung beachten:
          Entwicklungshilfe - Wem nützt sie wirklich?

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

