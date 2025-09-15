Zum Auftakt zweimal "sportstudio UEFA Champions League" im ZDF
Dreieinhalb Monate nach dem UEFA Champions League Finale 2025 live im ZDF startet die Fußball-Königsklasse in die neue Saison – und die Highlights gibt es wieder mittwochs im ZDF. Zum Start der Ligaphase ist "sportstudio UEFA Champions League" am ersten Spieltag gleich zweimal im ZDF auf Sendung: Am Mittwoch, 17. September 2025, von 23.00 bis 24.00 Uhr, und am Donnerstag, 18. September 2025, von 23.15 bis 23.45 Uhr. Moderator Jochen Breyer führt durch die beiden Auftaktsendungen, als Experte ist Ex-Nationaltorhüter René Adler dabei.
Mit vier deutschen Teams unter den 36 Mannschaften, die in der Ligaphase antreten, geht es in die zweite Champions-League-Saison mit neuem Modus. In der Highlight-Sendung am Mittwoch, 17. September 2025, 23.00 Uhr im ZDF, rücken die Partien von Borussia Dortmund bei Juventus Turin und vom Deutschen Meister FC Bayern München gegen Club-Weltmeister FC Chelsea in den Fokus. Der Blick richtet sich zudem auch auf weitere attraktive Partien des ersten Spieltags: FC Liverpool – Atlético Madrid, Paris Saint-Germain – Atalanta Bergamo, Real Madrid – Olympique Marseille sowie Ajax Amsterdam – Inter Mailand. Doch auch alle weiteren Champions-League-Spiele vom Dienstag und Mittwoch sind in kurzen Zusammenfassungen zu sehen – weiterhin nach dem Motto: alle Spiele, alle Tore!
"sportstudio UEFA Champions League" zudem am Donnerstag im ZDF
Die Champions-League-Auftaktspiele von Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt sind in der Highlight-Sendung am Donnerstag, 18. September 2025, 23.15 Uhr, im ZDF zu sehen. Die Werkself mit Neutrainer Kasper Hjulmand tritt nach dem 3:1 Erfolg über Eintracht Frankfurt am zurückliegenden Bundesliga-Spieltag nun mit frischem Schwung die Reise zum FC Kopenhagen an. Das Frankfurter Team um Trainer Dino Toppmöller empfängt am Donnerstag zum Champions-League-Auftakt den türkischen Meister Galatasaray Istanbul. Zudem sind unter anderem Zusammenfassungen dieser Spiele zu sehen: Newcastle United – FC Barcelona und Manchester City – SSC Neapel.
"sportstudio UEFA Champions League" in der Saison 2025/2026
"sportstudio UEFA Champions League" bietet mittwochs um 23.00 Uhr im ZDF vom ersten Spieltag der neuen Saison an erneut ausführliche Zusammenfassungen der Champions-League-Partien sowie alle Spiele, alle Tore. Die nächsten Sendetermine im ZDF: 1. und 22. Oktober 2025 sowie 5. und 26. November 2025, jeweils mittwochs um 23.00 Uhr.
Alle Königsklassen-Highlights in Web und App des ZDF
Auf ZDFheute.de, in der ZDFheute-App und auf sportstudio.de gibt es mittwochs ab 23.00 Uhr zudem ein umfassendes Angebot mit den Zusammenfassungen der Champions-League-Partien sowie drei bis vierminütigen Kompakt-Clips mit allen Toren und Highlights. Die wichtigsten Spiele aus der Champions League-Saison 2025/2026 im Video und ausführlichen Zusammenfassungen bietet das ZDF vom ersten Spieltag bis zum Finale.
