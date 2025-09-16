ZDF

Eine Samstagnacht mit Howard Carpendale: Giovanni Zarrella feiert den Schlagerstar

Giovanni Zarrella lädt zu einer besonderen Ausgabe seiner Musikshow ein und widmet einem der größten Schlagerstars des Landes einen Samstagabend im ZDF: Howard Carpendale. In der Dortmunder Westfalenhalle erweisen Kollegen, Freunde und Wegbegleiter dem Ausnahmekünstler die Ehre. "Die Giovanni Zarrella Show – Eine Samstagnacht mit Howard Carpendale" läuft am Samstag, 20. September 2025, um 20.15 Uhr im ZDF und ist ab diesem Zeitpunkt auch in Web und App des ZDF verfügbar.

Howard Carpendale, der seit Jahrzehnten Generationen von Schlagerfans begeistert, begeht 2026 sein 60-jähriges Bühnenjubiläum. Grund genug für Giovanni Zarrella, dem deutsch-südafrikanischen Künstler einen Samstagabend im ZDF zu widmen.

"Howard Carpendale hat mich schon als Kind begleitet, seine Stimme, seine Lieder, seine Auftritte. Dass ich ihm nun zu seinem 60. Bühnenjubiläum einen Abend im ZDF widmen darf, erfüllt mich mit großer Dankbarkeit und Freude. Es ist ein besonderer Moment, einen Künstler zu feiern, der so viele Generationen geprägt hat", so Giovanni Zarrella.

Im Mittelpunkt steht dabei das musikalische Lebenswerk Carpendales, inklusive frischer Live-Arrangements und exklusiver Duette. Außerdem stehen aktuelle Schlagerstars und internationale Pop-Klassiker auf dem Programm. Ein emotionaler Höhepunkt wird das Duett zwischen Howard Carpendale und Jürgen Drews sein, der an diesem Abend noch einmal auf die Bühne zurückkehrt.

"Die ganze Sendung war und bleibt für mich einer der Höhepunkte in meiner Karriere"

"All die Gäste die in der Show sind, haben mich persönlich sehr gefreut, zumal ich mit allen eine ganz besondere Beziehung in meinem Leben habe", verrät Howard Carpendale über die Aufzeichnung. "Daher fällt es mir schwer zu sagen, welches für mich das Highlight gewesen ist. Natürlich war die Begegnung mit Jürgen Drews sehr emotional für uns alle. Aber die ganze Sendung war und bleibt für mich einer der Höhepunkte in meiner Karriere."

In der Dortmunder Westfalenhalle versammeln sich Stars der deutschen Musikszene wie Kerstin Ott, Beatrice Egli, Ben Zucker, Nik P., Alexander Klaws und Gregor Meyle. Popstar Sasha singt seinen persönlichen Lieblingssong von Howard Carpendale und erzählt die bewegende Geschichte hinter dieser Hommage. Mit Wencke Myhre ist zudem eine langjährige Wegbegleiterin aus der Zeit der legendären "ZDF-Hitparade" zu Gast. Auch die junge Schlager-Generation ist vertreten: Julia Lindholm, Linda Hesse und Tim Peters präsentieren gemeinsam ein Medley mit aktuellen Hits von Howard Carpendale. Für internationalen Glanz sorgt Paul Young, einer der großen Popikonen der 80er-Jahre.

Als Talkgäste begrüßt Giovanni Zarrella außerdem Wayne Carpendale und Ireen Sheer, die ganz persönliche Geschichten über Howard Carpendale teilen, sowie Thomas Hermanns und Atze Schröder.

