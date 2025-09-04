ZDF

Das Literarische Quartett

Über aktuelle Bücher diskutieren Thea Dorn und Gäste/ PW37 + PW40

Mainz (ots)

Bitte geänderten Programmtext beachten!!

Freitag, 12. September 2025, 23.30 Uhr

Das Literarische Quartett

Über aktuelle Bücher diskutieren Thea Dorn und Gäste

Gastgeberin Thea Dorn diskutiert im "Literarischen Quartett" mit Nora Bossong, Cornelius Pollmer und Philipp Tingler über vier Bücher.

Besprochen werden: Maria Judite de Carvalho: "Leere Schränke", Katie Kitamura: "Die Probe", Annette Pehnt: "Einen Vulkan besteigen" und Gerti Tetzner: "Karen W."

"Das Literarische Quartett" wird im Foyer des Berliner Ensembles am runden Tisch aufgezeichnet.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Freitag, 10. Oktober 2025, 23.30 Uhr

Das Literarische Quartett

Über aktuelle Bücher diskutieren Thea Dorn und Gäste

Zum 10-jährigen Jubiläum des Literarischen Quartetts begrüßt Thea Dorn drei ehemalige Kulturstaatsminister: Claudia Roth, Monika Grütters und Julian Nida-Rümelin.

Die drei Gäste wurden gebeten ein Buch mitzubringen, das sie in der jüngsten Vergangenheit ganz besonders beeindruckt hat.

"Das Literarische Quartett" wird im Foyer des Berliner Ensembles am runden Tisch aufgezeichnet.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell