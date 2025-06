ZDF

ZDF-Programmhinweis

PW 27/25

15.05 Uhr

Bares für Rares

Mainz

ZDF-Programmhinweis Bitte aktuelle Programmtexte beachten: Montag, 30. Juni 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren zwei Partnerschaftsringe, ein Reh aus Böttgersteinzeug, ein Emailleschild von Nivea, eine silberne Duftdose und eine Prunkvase. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Dienstag, 1. Juli 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Brosche mit Silberreif, eine Tapisserie, drei Kinderstühle "Casalino", ein 13-teiliges Eislöffel-Besteckset und eine Beuys-Skulptur. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Mittwoch, 2. Juli 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Bronzestatuette, einen Koffer von Louis Vuitton, eine Orchideen-Brosche, ein Gemälde, ein Monokularmikroskop und einen Anhänger. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Donnerstag, 3. Juli 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren einen viktorianischen Reisetresor, eine Tafelbrosche, ein Vulkanisierapparat, einen Dekanter von WMF und ein Armband mit Diamanten. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Freitag, 4. Juli 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Schleifenbrosche von Christian Dior, ein 4711-Werbeschild, eine Büste "Die Bulgarin", ein Schuco Radio, eine Keramikvase und einen Ohrhänger. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.

