Edmond Rätzel

So verschaffen sich Fotografen auch in Zukunft Sichtbarkeit auf Instagram

Das soziale Netzwerk Instagram galt lange Zeit als einer der zentralen Kanäle für Fotografen und Fotokünstler, um die eigene Arbeit einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren und so mehr Reichweite zu erlangen. Mittlerweile hat die Social-Media-Plattform jedoch ihre Strategie geändert und legt zunehmend den Fokus auf Reels und Videos. Statt hochwertiger, professionell erzeugter Bilder stehen kurzlebige Inhalte im Mittelpunkt, weiß Edmond Rätzel aus seinen Erfahrungen.

Dies sorgt in der Fotografiebranche für echte Probleme wenn es darum geht, präsent zu sein. Jetzt kommt es darauf an, neue Konzepte zu entwickeln, die es ermöglichen, auch mit dem veränderten Algorithmus sichtbar zu bleiben und Zielgruppen zu erreichen. Der folgende Beitrag zeigt auf, was Fotografen jetzt tun können, um weiterhin Reichweite und Aufmerksamkeit zu erhalten und potenzielle Kunden zu erreichen.

Inhalte für die passende Zielgruppe präsentieren

Viele Fotografen präsentieren sich auf Instagram als Experten. Häufig nutzen sie die Plattform jedoch für die Verbreitung von Inhalten, die eher Branchenkollegen als Kunden ansprechen. Das generiert zwar Aufmerksamkeit und Likes, jedoch nicht unbedingt bei dem Personenkreis, der angesprochen werden soll. Um aus interessierten Besuchern Kunden zu machen, ist es ratsam, Content zu erstellen und zu verbreiten, der für potenzielle Kunden relevant ist.

Das können zum Beispiel regelmäßige neue Postings mit eigenen Bildern sein, die die Qualität der eigenen Arbeit zeigen. Generell gilt: Auch wenn die Reichweite möglicherweise erst einmal sinkt, muss dies nicht zwingend ein negatives Zeichen sein. Denn Qualität geht in diesem Fall vor Quantität, und es ist sinnvoller, einen neuen, zahlenden Kunden zu gewinnen als fünf Likes von anderen Fotografen zu erhalten, die zwar Bestätigung bieten, aber keinen geschäftlichen Mehrwert erzeugen. Hier gilt es, die eigenen Ziele des Instagram-Auftritts immer im Blick zu haben und die verbreiteten Inhalte darauf auszurichten, betont Edmond Rätzel aus seinen Erfahrungen.

Online-Werbung erzeugt Aufmerksamkeit

Regelmäßig Inhalte auf Instagram zu posten, erhöht zwar die Sichtbarkeit und bringt Likes, erfordert jedoch viel Zeit und Ressourcen, die nicht immer zur Verfügung stehen. Eine ideale Lösung, um sich mit weniger Aufwand potenziellen Kunden zu präsentieren, ist Online-Werbung. Instagram ist genau so eine Werbeplattform, die es ermöglicht, tausende von Personen und damit viele potenzielle zahlende Kunden zu erreichen. Durch den gezielten Einsatz von Online-Werbung können Fotografen Likes und Follower gewinnen, ohne täglich neuen Content posten zu müssen. Auf diese Weise erreichen sie kontinuierlich neue Interessenten. Wer beispielsweise in der Hochzeitsfotografie tätig ist, erreicht so immer wieder neue Brautpaare, die Werbung sehen und möglicherweise Kontakt aufnehmen.

Instagram Verified - ja oder nein?

Sämtliche Plattformen, die dem Konzern Meta angehören, bieten mittlerweile sogenannte Verified Accounts gegen Bezahlung an. Der blaue Haken ist in verschiedenen Abstufungen erhältlich, die teuerste Version kostet 350 Dollar pro Monat und ist mit einer ganzen Reihe von Optionen ausgestattet, die mehr Reichweite schaffen. Das ist mit einigen Vorteilen verbunden, allerdings erzeugt der verifizierte Account für Fotografen kaum einen relevanten Mehrwert, weiß Edmond Rätzel. Die Kosten lassen sich deutlich besser investieren, um sich bekannter zu machen. Lediglich User, die bereits schlechte Erfahrungen mit Hackerangriffen auf ihren Account gemacht haben, können davon profitieren, den eigenen Account verifizieren zu lassen. Hierfür reicht dann auch die günstigste Variante aus. Für alle anderen ist es empfehlenswerter, die finanziellen Mittel in gezielte Werbemaßnahmen zu investieren, da dies deutlich lohnender ist, mehr Anfragen generiert und Follower generiert.

Über Edmond Rätzel:

Edmond Rätzel unterstützt Fotografen und Filmemacher mit seiner Erfahrung dabei, erfolgreich in die Selbstständigkeit zu starten und ihr Business auszubauen. Sein Fachgebiet reicht von Marketingstrategien und Angebotskonzeption über Preisgestaltung, Website-Einrichtung, Werbekampagnen bis hin zu Kundenbindung, Verhandlungsführung und Mitarbeiterrekrutierung. Durch individuelle Strategien und klare Botschaften hilft er seinen Kunden, in der Branche erfolgreich zu sein. Weitere Informationen: https://edmond-raetzel.de/

