Freitag, 11. Juli 2025, 22.30 Uhr

heute-show extra - Die unglaubliche Geschichte von Elon Musk

Mainz (ots)

Freitag, 11. Juli 2025, 22.30 Uhr heute-show extra - Die unglaubliche Geschichte von Elon Musk Präsentiert von Valerie Niehaus Gefeiert als genialer Visionär – verteufelt als größenwahnsinniger Spinner: Elon Musk. Valerie Niehaus geht der Sache auf den Grund und nimmt Elon Musk unter die "heute-show"-Lupe. Ist sein Genius wirklich so groß wie sein Vermögen, oder kann dieser Mann vielleicht sogar zu einer ernsten Bedrohung für das Weltgeschehen werden? Fast jeder kennt ihn, aber kennen wir ihn wirklich? Aufgewachsen in Südafrika kam er über eine Station in Kanada ins Silicon Valley – und von dort praktisch direkt ins Weiße Haus. Man könnte wirklich meinen, er habe dafür sogar das Hinterteil von US-Präsident Donald Trump geküsst, was dieser bei seinen Geschäfts- und Politikpartnern nach eigenem Bekenntnis sehr schätzt. Dabei ist Musks Leben auch gezeichnet von Widersprüchen, Misserfolgen und Rückschlägen. Spätestens seit dem Kauf von "Twitter" und der Bromance mit Donald Trump zeigt sich seine umstrittene Seite, die in den Augen vieler eine Gefahr für die demokratischen Grundwerte auf der ganzen Welt darstellt. Valerie Niehaus nimmt die Zuschauerinnen und Zuschauer mit auf die Reise durch das spektakuläre Leben von Elon Musk und versucht, den Menschen hinter dem Phänomen etwas besser zu begreifen. Sie blickt auf seine Leistungen, Errungenschaften und seine Macht; und sie interessiert sich genauso für die Widersprüche und Absurditäten. Alles mit dem satirischen und unterhaltsamen Blick der "heute-show". Die Folge ist am Tag der Ausstrahlung ab 20.00 Uhr in Web und App des ZDF verfügbar.

