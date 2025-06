ZDF

ZDF-Programmhinweis

PW 26/25

15.05 Uhr

Bares für Rares

Mainz (ots)

ZDF-Programmhinweis Bitte aktuelle Programmtexte beachten: Montag, 23. Juni 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren einen Kerzenständer von P. Casenove, ein Bandoneon mit Notenbuch, ein Zigarettenetui, eine Bronze "Florentiner Sänger" und einen Globus. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Dienstag, 24. Juni 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren einen Steiff-Reitbär, eine Durchbruchschale, einen Ring, zwei Schaufensterpuppen, einen Gesellenbrief und Modeschmuck von Christian Dior. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Mittwoch, 25. Juni 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren einen Anhänger, ein Gemälde, einen Blendschirm, einen Ring mit Steinen, zwei Elefanten und ein "Polly-Pocket"-Konvolut. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Donnerstag, 26. Juni 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren einen Trix-Designerstuhl, eine Tabatiere, eine Kaffeemaschine, einen Porzellan-Hahn, eine Brosche aus Platin und ein Gemälde von R. Schuster-Woldan. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Freitag, 27. Juni 2025, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren ein Mappenwerk, ein Collier mit Smaragd, eine Reklameleuchte "Pelikan-Füller", eine Bronzefigur, ein Lloyd-Werbeschild und Miniaturmöbel. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.

