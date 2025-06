ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 25/25

Mainz (ots)

Woche 25/25 Di., 17.6. Bitte Programmänderung ab 19.00 Uhr beachten: 19.00 heute 19.19 Wetter (VPS 19.20) 19.20 ZDF spezial (VPS 19.21/HD/UT) G7-Gipfel in Kanada - Wie weiter in Nahost Moderation: Andreas Klinner 19.40 Die Rosenheim-Cops (VPS 19.25) 20.30 Musk gegen Trump (VPS 20.14) Bitte Ergänzung beachten: Film von Bernd Reufels, Klaus Kastenholz und Laura Hohmann 21.15 frontal (VPS 21.00) (Weiterer Ablauf ab 21.45 Uhr wie vorgesehen. Ergänzung bitte auch für die Wiederholung am Mi., 18.6.2025, 1.30 Uhr beachten.) Woche 29/25 Fr., 18.7. Bitte Programmänderung beachten: 0.45 Wahre Verbrechen (10) (VPS 0.44/HD/UT) Suche nach Gerechtigkeit Deutschland 2025 (Weiterer Ablauf ab 1.30 Uhr wie vorgesehen. "Ermittler!: Das Versteck" entfällt. Bitte auch im UEFA Frauen-EM-Alternativablauf beachten.) Woche 31/25 Di., 29.7. Bitte neuen Ausdruck beachten: 22.15 37° Weniger Haben, mehr Sein (HD/AD/UT) Menschen zwischen Konsum und Verzicht Film von Silvia Kaiser Deutschland 2025

