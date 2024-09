ZDFinfo

ZDFinfo-Programmänderung

Woche 41/24

Mainz (ots)

ZDFinfo-Programmänderung Woche 41/24 Samstag, 05.10. Bitte Programmänderung beachten: 9.15 Mysterien des Weltalls Das ewige Leben USA 2016 „Leschs Kosmos: Satelliten – Spione im All?“ entfällt (weiterer Ablauf ab 9.43 Uhr wie vorgesehen) Sonntag, 06.10. Bitte Programmänderung beachten: 5.45 Leschs Kosmos Satelliten – Spione im All? Deutschland 2022 „Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit: Das Geheimnis Schwarzer Löcher“ entfällt (weiterer Ablauf ab 6.30 Uhr wie vorgesehen) Montag, 07.10. Bitte Programmänderung beachten: 6.30 Wer ist Mohammed bin Salman? Deutschland 2023 „ZDF-History: Freude am Töten? - Streitfall Wehrmacht“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen) Dienstag, 08.10. Bitte Programmänderungen beachten: 7.00 ZDF.reportage Tatort Geldautomat Sprengstoff-Räubern auf der Spur Deutschland 2023 „Wer ist El Chapo?“ entfällt „Wer ist Nayib Bukele?“ um 7.15 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen) Mittwoch, 09.10. Bitte Programmänderung beachten: 6.15 Leschs Kosmos Achtung, KI! Wie wird sich unser Leben verändern? Deutschland 2023 „Genial konstruiert: Die Beherrschung des Feuers“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen) Donnerstag, 10.10. Bitte Programmänderung beachten: 6.30 Wer ist El Chapo? Deutschland 2023 „ZDFzoom: Putin und die Bombe - Atomdrohungen aus Moskau“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen) Freitag, 11.10. Bitte Programmänderung beachten: 7.00 ZDF-History Freude am Töten? - Streitfall Wehrmacht Deutschland 2011 „ZDF-History: Alltag in der Hölle – Deutsche Männer im Krieg“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen)

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell