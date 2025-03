ZDF

DFB-Pokal-Halbfinale VfB Stuttgart – RB Leipzig live im ZDF

Nur noch ein Sieg bis zum Finale in Berlin: Ob der VfB Stuttgart oder RB Leipzig in dieser Saison die Reise ins Olympiastadion antreten kann, ist am Mittwoch, 2. April 2025, im ZDF zu verfolgen: Ab 20.15 startet die "sportstudio live"-Übertragung des DFB-Pokal-Halbfinales zwischen den beiden Liga-Konkurrenten. Mit dem Sieger der Partie gibt es am Samstag, 24. Mai 2025, ein Wiedersehen im ZDF: Auch das Finale im DFB-Pokal läuft bei "sportstudio live" – linear und online.

Doch zunächst steht der Halbfinal-Abend in der Arena in Stuttgart im Fokus. Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein begrüßt am Mittwoch, 2. April 2025, 20.15 Uhr, die Zuschauerinnen und Zuschauer zu dieser ersten Begegnung beider Teams im DFB-Pokal. Als Kommentator der Live-Partie ist Oliver Schmidt im Einsatz.

Infos zum DFB-Pokal-Halbfinale VfB Stuttgart – RB Leipzig

Für RB Leipzig könnte das Gastspiel in Stuttgart zum möglichen vierten DFB-Pokalfinale in fünf Jahren führen. In der aktuellen Bundesliga-Saison hat das Team von Trainer Marco Rose allerdings das Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart Mitte Januar mit 1:2 verloren. Der VfB Stuttgart um Trainer Sebastian Hoeneß erreichte in der vergangenen DFB-Pokal-Saison das Viertelfinale und schied nach einer 2:3-Niederlage beim späteren Pokalsieger und Deutschen Meister Bayer 04 Leverkusen aus. In der aktuellen Pokalsaison zog der VfB Stuttgart nach Erfolgen gegen Preußen Münster (5:0), den 1. FC Kaiserslautern (2:1), den SSV Jahn Regensburg (3:0) und den FC Augsburg (1:0) ins Halbfinale ein. RB Leipzig kam durch Siege gegen Rot-Weiss Essen (4:1), den FC St. Pauli (4:2), Eintracht Frankfurt (3:0) und den VfL Wolfsburg (1:0) unter die letzten vier Teams. Im zweiten Halbfinale empfängt Drittligist Arminia Bielefeld Titelverteidiger Bayer 04 Leverkusen.

DFB-Pokal 2024/2025: Finale live im ZDF

Seit 1985 wird das DFB-Pokal-Finale der Männer jedes Jahr im Berliner Olympiastadion ausgetragen. Das diesjährige Pokalfinale ist am Samstag, 24. Mai 2025, ab 19.25 Uhr live im ZDF zu erleben. Zuletzt hatte das ZDF vor zwei Jahren, am 3. Juni 2023, das Finale im DFB-Pokal übertragen. Pro Spielzeit sind bei ARD und ZDF insgesamt 15 DFB-Pokalspiele live zu sehen, die Final-Übertragung erfolgt im jährlichen Wechsel.

Highlights im DFB-Pokal online

Highlights der bisherigen Spiele im DFB-Pokal 2024/2025 (Viertelfinale, Achtelfinale, zweite und erste Runde) finden sich online auf sportstudio.de. Bei den Live-Spielen im DFB-Pokal ist in der ZDFmediathek und auf sportstudio.de der Highlightplayer im Einsatz. Auch beim Halbfinale können die Nutzerinnen und Nutzer während des Spiels und auch im Nachgang "on demand" einzelne Highlight-Szenen ansteuern.

