ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 10/25

Mainz (ots)

Woche 10/25 Fr., 7.3. 23.30 aspekte Bitte Ergänzungen beachten: Zwischen Rollback und Selbstermächtigung Welchen Feminismus brauchen wir? Woche 11/25 Fr., 14.3. 23.30 aspekte Bitte Ergänzungen beachten: Wer sorgt für unsere Sicherheit? Das Comeback des Bunkers Woche 12/25 Di., 18.3. Bitte Folgenänderungen ab 18.3.2025 beachten: 16.10 Die Rosenheim-Cops (HD/AD/UT) Kein wasserdichtes Alibi Mi., 19.03., 16.10 Uhr Vom Glück erschlagen Do., 20.03., 16.10 Uhr Schönheit hat ihren Preis Fr., 21.03., 16.10 Uhr Musik bis zum Schluss Sa., 22.03., 16.10 Uhr Ein verflixtes Geschenk So., 23.03., 16.15 Uhr Gefährliches Wissen Mo., 24.03., 16.10 Uhr Nach Strich und Faden Di., 25.03., 16.10 Uhr Tod einer Heuschrecke Mi., 26.03., 16.10 Uhr Ein Karton kommt selten allein Do., 27.03., 16.10 Uhr Enzian kann tödlich sein Fr., 28.03., 16.10 Uhr Nur Hansen war Zeuge Sa., 29.03., 16.10 Uhr Kein Honigschlecken So., 30.03., 16.15 Uhr Der größte Fehler seines Lebens Mo., 31.03., 16.10 Uhr Das Brett, das den Tod bedeutet Di., 01.04., 16.10 Uhr Matchball für eine Leiche Mi., 02.04., 16.10 Uhr Wenn der Tod beim Postmann klingelt Do., 03.04., 16.10 Uhr Der tote Bote Fr., 04.04., 16.10 Uhr Um die Ecke gedacht Sa., 05.04., 16.10 Uhr Der Star ist tot So., 06.04., 16.15 Uhr Rosenheim will hoch hinaus Mo., 07.04., 16.10 Uhr Der tote Fisch Di., 08.04., 16.10 Uhr Geld ist tödlich Mi., 09.04., 16.10 Uhr Selbst ist die Frau Do., 10.04., 16.10 Uhr Der Fall der Felle Fr., 11.04., 16.10 Uhr Der Cocktailkönig von Rosenheim Sa., 12.04., 16.10 Uhr Mord mit Verspätung So., 13.04., 16.15 Uhr In die Falle gerast Mo., 14.04., 16.10 Uhr Alle wollen Stockl Di., 15.04., 16.10 Uhr Ein ganz besonderes Event Mi., 16.04., 16.10 Uhr Alles neu macht die Mai Do., 17.04., 16.10 Uhr Tote Hose (Die veröffentlichten "Rosenheim-Cops-Folgen" entfallen. Weitere Angaben s. https://presseportal.zdf.de) Woche 15/25 Sa., 5.4. Bitte Programmänderung beachten: 20.15 Der Samstagskrimi (VPS 20.14/HD/AD/UT) Ostfriesenfluch Thriller nach dem gleichnamigen Roman von Klaus-Peter Wolf Ann Kathrin Klaasen Picco von Groote Frank Weller Christian Erdmann Rupert Barnaby Metschurat Marion Wolters Marie Schöneburg Martin Büscher Wolf Bachofner Peter Grendel Andreas Euler Holger Bloem Christian Ahlers Imken Lohmeyer Elzemarieke de Vos Robert Stahnke Niels Bormann Peter Röttgen Christian Beermann Dirk Lohmeyer Harry Lampl Linus Wagner Joshua Hupfauer Larissa Jusewicz Maria Magdalena Wardzinska Tim Müller Sammy Schrein Maike Müller Lea Willkowsky Charlie Müller Sebastian Klein Harm Eissing Leopold Hornung Chris Hofmann Martin Baden Angela Röttgen Doreen Fietz Karla Lohmeyer Lena Jerkic Crnic Jan Lohmeyer Paul Hansen Hanne Müller Jule Gehrke Robert Stahnke (als Kind) Klaas Krichels und andere Schnitt: Dirk Grau Musik: Jumpel Dürbeck, René Dohmen Kamera: Willy Dettmeyer Drehbuch: Dörte Franke Regie: Stephan Lacant Deutschland 2025 (Weiterer Ablauf ab 21.45 Uhr wir vorgesehen. "Der Samstagskrimi: Wilsberg – Mit allen Wassern gewaschen" verschiebt sich auf einen späteren Termin.)

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell