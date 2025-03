ZDF

Fünf Jahre Corona: Themenschwerpunkt im ZDF

Mainz (ots)

Fünf Jahre nach der bisher verheerendsten Pandemie des 21. Jahrhunderts geht ein ZDF-Themenschwerpunkt der Frage nach, welche Lehren aus Corona gezogen wurden und was noch aufzuarbeiten ist. War der erste Lockdown überzogen? Wie sinnvoll war die Maskenpflicht? Wie effektiv waren Impfungen und 3G-Regeln? Diese und andere Fragen beleuchten von Samstag, 8., bis Freitag, 21. März 2025, aktuelle ZDF-Magazinsendungen wie "Volle Kanne", "WISO", "frontal" und Doku-Formate wie "Am Puls mit Sarah Tacke – Meine offene Rechnung mit Corona" und "Was darf man noch sagen? Wut und Wahrheit nach Corona".

ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten: "Das Coronavirus hat Deutschland und die Welt in nie dagewesener Weise herausgefordert. Die Pandemie hat nicht nur die Gesundheitssysteme auf die Probe gestellt, sondern auch tiefgreifende gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Veränderungen mit sich gebracht. Deshalb bleibt die Aufarbeitung der Coronazeit auch fünf Jahre nach dem Ausbruch des Virus ein hochrelevantes Thema. Das ZDF wird die Entwicklungen während der Pandemie und ihre Folgen in einem Themenschwerpunkt umfassend aufbereiten und hinterfragen."

"Länderspiegel" und "plan b" zum Auftakt

Zum Start des Themenschwerpunkts beleuchtet der "Länderspiegel" am Samstag, 8. März 2025, 17.05 Uhr im ZDF und in der ZDFmediathek, wie es Menschen heute geht, die die Impfung krank gemacht hat oder die durch die Infektion mit dem Coronavirus die neuro-immunologische Erkrankung ME/CFS entwickelt haben. Gemeinsam haben diese Betroffenen, dass sie sich von Politik und Gesellschaft im Stich gelassen fühlen. Direkt im Anschluss an den "Länderspiegel" schildert um 17.35 Uhr im ZDF die "plan b"-Doku "Einsamkeit – nein danke! Von der Kraft der Gemeinschaft", wie die Corona-Pandemie deutlich machte, dass Einsamkeit zu einem immer größeren gesellschaftlichen Problem wird. Der Film steht bereits in der ZDFmediathek zur Verfügung.

Schwerpunkt-Wochen bei "Volle Kanne – Service täglich"

Vom 10. bis 21. März 2025 greift "Volle Kanne – Service täglich" in jeder Ausgabe montags bis freitags von 9.05 bis 10.30 Uhr eines der Themen auf, die mit Corona verbunden sind: SARS-CoV-2 – was weiß man über das Virus?; Corona-Impfung: Fluch und Segen zugleich?; War in der Schweiz alles besser? – Corona-Politik im Vergleich; Corona und die Folgen für die Gesellschaft; Wie die Pandemie das Arbeiten verändert hat, lauten die Themen der ersten Sendewoche.

"WISO" und "frontal" zu "5 Jahre Corona"

In einer monothematischen Sendung zum fünften Jahrestag der Corona-Pandemie beschäftigt sich "WISO" am Montag, 10. März 2025, 19.25 Uhr im ZDF und in der ZDFmediathek, mit der Frage: Was haben wir aus der Pandemie gelernt? "WISO" prüft den Stand der Vorbereitungen für eine mögliche nächste Pandemie und hinterfragt, welche Veränderungen die Wirtschaft für nötig hält. Und "WISO" zeigt die Spätfolgen von Corona für viele Kleinunternehmen und was sich daraus lernen lässt.

Am Dienstag, 11. März 2025, 21.00 Uhr, untersucht "frontal" in einer investigativen Recherche Ausmaß und Folgekosten der Pandemie – in "Abgezockt und alleingelassen – Die wahren Kosten der Corona-Pandemie".

"Am Puls mit Sarah Tacke" sowie "Wut und Wahrheit nach Corona"

Fünf Jahre nach dem Ausbruch von Corona in Deutschland haben sehr viele Menschen immer noch "Puls", wenn sie an die Zeit zurückdenken. Und viele beschäftigen die Folgen der Pandemie bis heute. In "Am Puls mit Sarah Tacke – Meine offene Rechnung mit Corona", ab Mittwoch, 12. März 2025, 10.00 Uhr in der ZDFmediathek und um 22.15 Uhr im ZDF, spricht die ZDF-Rechtsexpertin mit den Menschen darüber, wie die Pandemie ihr Leben verändert hat.

Fünf Jahre nach der Pandemie steht die Gesellschaft weiter vor großen Herausforderungen. Extreme Positionen dominieren den Diskurs und Polarisierung prägt das Miteinander. Der Film "Was darf man noch sagen? Wut und Wahrheit nach Corona?" beleuchtet am Dienstag, 18. März 2025, ab 10.00 Uhr in der ZDFmediathek und um 20.15 Uhr im ZDF, die tiefgreifenden Veränderungen, die die Pandemie in der Gesellschaft hinterlassen hat. Moderatorin Eva Schulz diskutiert darüber zudem mit Satiriker Florian Schroeder, der mehr Gelassenheit in Debatten fordert, mit Schauspielerin Eva Herzig, die die Gefahr von Nachteilen durch Meinungsäußerungen beklagt, und mit Intensivpfleger Ricardo Lange, der mehr Sachlichkeit anmahnt.

"Die Welt nach Corona" in weiteren Sendungen

Wie die Pandemie die Welt verändert hat, das zeigen ZDF-Korrespondentinnen und -Korrespondenten in "auslandsjournal – die doku: Die Welt nach Corona" – ab Samstag, 15. März 2025, 10.00 Uhr in der ZDFmediathek und in der Nacht vom Mittwoch, 19. März, auf Donnerstag, 20. März 2025, um 0.45 Uhr im ZDF. Am Freitag, 21. März 2025, ist zudem das "ZDF-Morgenmagazin" mit "moma vor Ort" in Heinsberg, wo sich nach einer Karnevalssitzung am 15. Februar 2020 das Coronavirus besonders schnell ausbreitete.

In "PUR+: Corona – was hat es mit uns gemacht?" trifft Moderator Eric Mayer Jugendliche, die von ihren Erfahrungen während Corona berichten (ab Freitag, 14. März 2025, 12.00 Uhr in der ZDFmediathek, am Samstag, 15. März 2025, 10.00 Uhr in der ZDFmediathek, am Sonntag, 16. März 2025, 19.25 Uhr im KiKA). In "logo!" mit Moderator Sherif Rizkallah schildern Kinder und Jugendliche am Sonntag, 16. März 2025, 19.50 Uhr im KiKA und in der ZDFmediathek, wie sie den Lockdown erlebt haben. Der Frage "Wann kommt die nächste Pandemie?" geht Wissenschaftsjournalistin Dr. Mai Thi Nguyen-Kim in einer neuen Folge von "MAITHINK X" nach – ab Freitag, 7. März 2025 in der ZDFmediathek. Dort sind bis zum 21. März 2025 alle Beiträge zum Themenschwerpunkt zu finden.

