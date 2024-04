ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 17/24

Mainz (ots)

Woche 17/24 Mi., 24.4. Bitte neuen Ausdruck beachten: 22.45 Die Spur (HD/UT) Terrorgefahr in Deutschland Die neue Strategie des IS Film von Carl Exner und Candan Six-Sasmaz Kamera: Anton Klimenko, Hannah Schwaiger, Michael Haesters Deutschland 2024 _________________________ Bitte neuen Ausdruck beachten: 2.45 Die Spur (HD/UT) Terrorgefahr in Deutschland Die neue Strategie des IS Film von Carl Exner und Candan Six-Sasmaz (von 22.45 Uhr) Kamera: Anton Klimenko, Hannah Schwaiger, Michael Haesters Deutschland 2024 Woche 22/24 Fr., 31.5. 20.15 sportstudio live Fußball: EM-Qualifikation der Frauen Deutschland - Polen Bitte Ergänzung beachten: Übertragung aus Rostock

